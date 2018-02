12 февраля 2018 г. Гленн Кесслер | The Washington Post Таблица Пентагона вводит в заблуждение, утверждая, что США отстают в ядерной гонке Журналист The Washington Post Гленн Кесслер обращает внимание на таблицу, опубликованную в "Обзоре ядерной политики", который подготовила президентская администрация Дональда Трампа. Для администрации она явно важна, отмечает Кесслер: министр обороны Джим Мэттис даже ссылался на нее в выступлении перед Конгрессом. "Цель таблицы - показать, что Россия, Китай и Северная Корея опередили США в разработке новых ядерных систем с тех пор, как в 2010 году был опубликован последний "Обзор ядерной политики", - поясняет автор статьи. "Таблица трудна для чтения, в ней мало подробностей, поэтому она, по-видимому, предназначена в основном для пропаганды - на первый взгляд создается впечатление, что США топтались на месте, пока остальные страны продвигались вперед", - пишет Кесслер. Журналист обращает внимание прежде всего на выбор 2010 года в качестве точки отсчета. По его словам, он кажется резонным, но на самом деле довольно произволен, если говорить о системах вооружения, которые разрабатываются годами. "По нормам этой таблицы, тот, кто купил дом в 2009 году, был бы "далеко позади" того, кто приобрел дом в 2011-м", - проводит аналогию автор статьи. Ханс Кристенсен, директор Проекта ядерной информации в Федерации американских ученых, прокомментировал: "США в последний раз поставляли в войска абсолютно новые системы в 1990-х и начале 2000-х годов, поэтому сейчас совершенно новые системы не принимаются на вооружение. Российская программа по модернизации ядерного оружия возобновилась в 2000-х после экономического краха начала 1990-х, и сейчас она выполнена приблизительно на 60%". Автор статьи указывает также на то, что в таблице не приведены системы американских вооружений, которые сейчас находятся в стадии разработки. Среди них - бомбардировщик B-21, подводная лодка типа "Колумбия", оснащенная баллистическими ракетами, новая крылатая ракета LRSO и межконтинентальная баллистическая GBSD. При этом некоторые из приведенных в таблице российских систем - это модификации уже существующих, подчеркивает журналист. "В то же время модификации существующих американских ракет не указаны, даже если это, по сути, новое оружие", - отмечает Кесслер. Срок службы межконтинентальной баллистической ракеты "Минитмен III" недавно продлили, а ВМС США начали передавать на вооружение версию баллистической ракеты подводного базирования "Трайдент II" с новой системой наведения. В таблице не указан также размер ядерных арсеналов, отмечается в статье. Таким образом Северная Корея оказывается на одном уровне с Россией и США. "При взгляде на таблицу Пентагона создается впечатление, что у Северной Кореи потенциал больше, чем у Китая", - пишет Кесслер. "Таблицу, очевидно, составляли с целью представить ядерный арсенал США в как можно худшем свете. С помощью временной шкалы и исключения из таблицы обновленных и будущих американских систем, таблица предоставляет весьма ошибочную картину стратегического положения США, наводя на мысль, что Соединенные Штаты позволили атрофироваться своим системам доставки оружия", - делает вывод издание. По своей шкале достоверности фактов The Washington Post оценивает таблицу Пентагона в "три Пиноккио" из четырех. Источник: The Washington Post