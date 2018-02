12 февраля 2018 г. Ишан Тарур | The Washington Post Никто не победил в результате ударов Израиля, но проиграли, однозначно, сирийцы "Одно из самых опасных обострений в длительной и жестокой сирийской войне произошло на прошедшие выходные. В субботу израильские власти сбили предположительно иранский дрон, вылетевший с базы в Сирии и оказавшийся в воздушном пространстве Израиля. За этим рейдом последовала быстрая и впечатляющая череда ударов с воздуха - крупнейшая из всех, проведенных израильтянами со времен вторжения в Ливан в 1982 году", - пишет журналист The Washington Post Ишан Тарур. "Но дело этим на закончилось. Силы сирийского режима поразили один из израильских самолетов F-16 зенитным огнем, он рухнул в Северном Израиле, и по крайней мере один из двух катапультировавшихся военнослужащих сильно пострадал", - говорится в статье. "Этот инцидент стал очередным напоминанием о том, насколько укорененным стало насилие в Сирии", - отмечает автор. Израильтяне неоднократно бомбили Сирию в ходе войны, хотя это публичное признание стало первым. Они хотят противостоять влиянию Ирана в лице "Хизбаллы" у своих границ, напоминает Тарур. У Нетаньяху просматривается не так много вариантов в Сирии. Он делал реверансы в адрес России, пытаясь внести разлад между Москвой и Тегераном, "однако российские силы почти точно были причастны к сирийской теневой войне с Израилем", полагает автор статьи. "У Израиля не было другого выбора, кроме как принять правила Москвы, - пишет колумнист Haaretz Аншель Пфеффер. - Он продолжит демонстрировать, что может летать в сирийском воздушном пространстве и поражать цели, но ему придется, тем не менее, проявлять гораздо большую осторожность. Россия не останавливает израильские самолеты, несмотря на свой контроль над сирийским воздушным пространством, но она не будет мешать и попыткам армии Асада сбить их". "Таким образом, несмотря на сердитые публичные заявления и несколько тайных ударов, израильтяне вряд ли будут рисковать большим обострением ситуации", - считает Тарур. "Однако все равно существует пугающая перспектива более кровопролитного конфликта", - говорится в статье. Автор упоминает предупреждение Международной антикризисной группы о том, что Ливан посредством "Хизбаллы" может разжечь еще одну войну с Израилем. "В любом случае, сложившаяся ситуация приносит еще больше горя страдающим мирным жителям Сирии", - пишет автор. "Многочисленные планы по ограничению людских потерь развеялись как дым", - написал журналист Саймон Тисделл в резкой статье в Observer. "Провал усилий по прекращению войны нанес огромный урон международным институтам, определявшим мировую политику с 1945 года, - считает Тисделл. - Если война что-то доказала, так это то, что на взгляд соседей Сирии жизни сирийцев, территориальная целостность страны, национальная самоидентификация и демократическое управление не имеют большой ценности". Источник: The Washington Post