12 февраля 2018 г. Дэвид Игнатиус | The Washington Post В Сирии вероломство России привело к гибели людей "У произошедшего на этой неделе смертоносного столкновения между американскими и российскими марионеточными силами были мрачные предзнаменования. Но, если верить командиру сирийских курдов, наблюдавшему за битвой, случившееся, прежде всего, - история о российском вероломстве, которое американские военные считают хронической проблемой, мешающей прекращению сирийской войны", - сообщает Дэвид Игнатиус в The Washington Post. Командующий "Сирийских демократических сил" генерал Хасан "сказал, что он получил доклады разведчиков о готовящейся атаке в пользу режима и в 21:30 в среду, примерно за полчаса до начала наступления, позвонил своему обычному русскому контактному лицу в Дейр-эз-Зоре в надежде избежать битвы", говорится в статье. "Мы им сказали, что происходит какое-то движение, а нам не хотелось бы (...) атаковать этих продвигающихся людей. Они [русские] не приняли наше предложение и все отрицали", - сказал Хасан. Атака началась около 22:00. По словам Хасана, в ней приняли участие российские наемники. Американская авиация ответила огнем с самолетов AC-130 и вооруженных дронов. По оценкам Пентагона, убито более 100 человек, в том числе россияне. Хасан сообщил, что в разгар бойни российский офицер связи просил сделать паузу, чтобы можно было забрать убитых и раненых, - в ходе атаки, которую он ранее отрицал. Курдский командир воспринял такое поведение как вероломство. "Как же подвести баланс? - пишет автор статьи. - Американские военные показали свое подавляющее доминирование в регионах, которые США контролируют на востоке Сирии. Пророссийские силы дорого заплатили за свою неспровоцированную и, по-видимому, коварную атаку. Но инцидент демонстрирует также хрупкость политической и дипломатической роли США в Сирии". "Российское Министерство обороны в четверг выпустило нелепое заявление, в котором говорится, что атакующие гнались за бойцами "Исламского государства"*. Это бессмыслица, и русские наверняка знают это. В этом регионе не осталось боевиков ИГИЛ* благодаря возглавляемой США коалиции. Так что же Соединенные Штаты делают там сейчас? В российском заявлении содержится выразительный аргумент: мол, американские военные "захватывают контроль над экономическими активами страны", а не просто борются с террористами", - передает Игнатиус. "Американская военная мощь в борьбе с российской тактикой использования "зеленых человечков", существование которых можно отрицать, заработала очко. Но здесь нет никаких плюсов для американской миссии в более широком смысле. Этот инцидент только подчеркивает шаткость долгосрочной роли США в Сирии", - полагает журналист. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ. Источник: The Washington Post