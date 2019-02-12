По ту сторону моральных соображений

В лице Африки Россия снова увидела регион для реализации своих геополитических интересов. "Она ищет доступа к новым важным сырьевым ресурсам, а также союзников", - пишут на страницах немецкого издания Frankfurter Rundschau Йоханнес Дитерих и Штефан Шолль.

"Относительно США, ЕС, Японии и Китая Россия достигла предела своих внешнеполитических возможностей. В Африке Москве все еще видит разнообразные возможности для того, чтобы с помощью прежних методов осуществлять исключительно успешную политику", - говорит востоковед, профессор НИУ ВШЭ Евгений Зеленев.

"При этом геополитические амбиции совмещаются с прагматичными экономическими интересами, - отмечают авторы статьи. - В Уганде российский концерн RT Global Resources строит нефтеперерабатывающий завод стоимостью 3 млрд долларов. Аналогичных финансовых вложений будет стоить и новое платиновое месторождение в Зимбабве. В западноафриканской Гвинее добычей боксита занимается второй по величине в мире производитель алюминия Rusal. В Египте, Алжире и Мозамбике в освоении нефтяных и газовых месторождений участвует "Роснефть", в то время как ее конкурент "Лукойл" активен в Нигерии, Гане и Камеруне".

Осенью должен состояться первый саммит Россия-Африка - мероприятие, которое Москва подсмотрела у Пекина. Однако в своей африканской кампании Россия сильно отстает от своего соседа Китая, отмечают журналисты. Пекин обосновался на континенте уже двадцать лет назад, и ему удалось в двадцать раз увеличить объем совместного товарооборота с 10 до более 200 млрд долларов. "При этом объем российско-африканского товарооборота пока не составляет и 18 млрд долларов, а южнее Сахары и вовсе только 3,5 млрд. Однако Кремль знает, как в "драке за Африку" - гонке за сырьем и быстро растущей потребительской базой - обеспечить себе возможности: с помощью военного сотрудничества и торговли оружием. За последние четыре года Россия подписала договоры о военном сотрудничестве с 19 африканскими странами", - указывают Дитерих и Шолль.

При этом, замечает издание, Путин, в отличие от СССР, поддерживавшего многочисленные освободительные движения в южной Африке, "нарочито отказывается от революционной риторики". "После холодной войны автократы вроде Роберта Мугабе в Зимбабве или Жозефа Кабилы в Конго чувствовали себя уязвимыми перед лицом монополии западных спонсоров, которые все сильнее привязывали свои инвестиции и помощь к таким условиям, как демократия и добросовестное управление. С Москвой подобных дискуссий нет, - подчеркивают журналисты. - Российское правительство так же, как и китайское, имеет обыкновение отвергать любую критику в адрес стиля правления африканских президентов, называя ее "вмешательством во внутренние дела суверенных государств" и помогая суданским властям подавлять народное восстание или разрабатывая платиновое месторождение в Зимбабве, что выгодно кровожадному, практически военному режиму".

Недавно в Гвинее российский посол предложил президенту Альфе Конде баллотироваться на третий, противоречащий конституции срок. "Вместо того, чтобы, как в советские времена, поддерживать освободительные движения, Москва теперь делает ставку на власть имущих и с удовольствием на диктаторов, занимающих шаткую позицию и поэтому легко поддающихся влиянию. Однако так можно и потерпеть неудачу, - констатирует издание. - "Росатом" должен был поставить в ЮАР восемь атомных реакторов стоимостью 75 млрд долларов, однако сделку аннулировали после того, как коррумпированный президент Джейкоб Зума был вынужден уйти в отставку в начале 2018 года"/