Доклад по безопасности: Германия во многом способствует стратегической слабости Европы

"Новый доклад Мюнхенской конференции по безопасности предупреждает о военной недееспособности новых европейских держав среднего ранга", - сообщает немецкое издание Handelsblatt.

"Европейцы все еще не разработали стратегию формирования новой оборонной политики, - пишет издание. - Однако именно это необходимо с точки зрения экспертов. Президент США Дональд Трамп уменьшил оборонный щит США над Европой, возвращения к привычному миропорядку, гарантом которого выступали США, не будет. Такую картину рисует новый доклад Мюнхенской конференции по безопасности, который в понедельник представил в Берлине глава конференции Вольфганг Ишингер. "Мы имеем дело с феноменом распада международного порядка", - заявил он".

"США при Дональде Трампе заняты тем, чтобы воспрепятствовать росту Китая до статуса новой крупной державы - не только в торговых, но и в геостратегических вопросах, - передает Handelsblatt содержание доклада. - Россия придерживается пути изоляции, который она выбрала сама, и использует любую брешь, которую Трамп оставляет Путину в военном аспекте, чтобы расширить свою зону влияния - например, в Сирии. После прекращения действия ДРСМД (...) мир стоит на пороге нового витка ядерной гонки".

"Согласно докладу, после распада миропорядка крупные европейские государства, такие, как Германия, Франция и Великобритания, должны взять на себя задачу по стабилизации собственной территории и соседних регионов, при необходимости и с помощью военных средств. Однако и через два года после прихода к власти Трампа они далеки от этой цели", - говорится в статье. "Мы надеемся, что Европа в этом году будет в состоянии взять на себя эту важную роль", - сказал Ишингер.

"Доклад приходит к заключению, что Германия во многом способствует этой стратегической слабости, - отмечает Ридель. - Для Франции, согласно докладу, оборонительный союз Европы является средством наращивания военной силы, в то время как для Германии военное сотрудничество является средством углубления европейской интеграции".

К тому же, добавляет автор публикации Доната Ридель, абсолютно открытым остается вопрос о том, каким именно будет участие Великобритании в европейской оборонительной стратегии после "Брекзита".

"Согласно докладу, мир стал опаснее, в первую очередь, из-за того, что нового миропорядка пока не предвидится. В такой обстановке конфликты вроде торговых войн Трампа могут легко обостриться. Поэтому доклад проводит параллели как с 1930-ми годами, так и с началом XX века, когда европейцы приближались к Первой мировой войне", - указывает издание.

Организаторы конференции также считают опасным и падающее доверие людей к правительствам. Согласно опросу аналитического центра PEW Research Center, хуже всего по способности принимать верные решения в Европе оценивают американского президента. В Германии и Франции от трети до четверти населения верят в способность российского президента Владимира Путина и президента Китая Си Цзиньпина принимать скорее рациональные решения - Трамп набрал в опросе только 10%.

Наиболее высокую оценку среди населения всего мира получают президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель. "Это доверие, считают эксперты Мюнхенской конференции по безопасности, налагает на них "высокую ответственность", - передает Handelsblatt.