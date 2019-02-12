Российская экономика не смогла диверсифицироваться

"В то время, когда во всем мире экономическая активность замедляется, Россия объявляет о своем экономическом росте. Рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный кредитный рейтинг России, полагая, что политика, проводимая в последние годы, позволит укрепить и без того сильные государственные финансы страны",- пишет журналист французской газеты La Croix Ален Гиймоль.

"В своем интервью Доминик Фрухтер, экономист, отвечающий за Россию в международной страховой компании Coface, выражает мнение о том, что российские статистические данные, судя по всему, мало соответствуют реальной ситуации в стране, так как экономическая активность остается вялой", - передает La Croix.

"Я могу вам сказать, что наш прогноз на текущий год остается умеренным. Мы ожидаем, что экономический рост в России в 2019 году составит около 1,6%", - отмечает эксперт из Coface.

"Развитию российской экономики препятствует сохранение санкций, это серьезно сдерживает иностранные инвестиции. Это первая проблема. Кроме того, в российском государстве существует политика ограничения бюджетных расходов, поскольку оно хочет поддерживать государственные счета в хорошем состоянии. В результате оно откладывает большую часть доходов от нефти и газа", - поясняет Фрухтер.

"Бюджет России считается сбалансированным при цене 40 долларов за баррель нефти (без учета процентов по долгам). Но все, что поступает в казну, когда цена на нефть превышает 40 долларов, идет в суверенный фонд и в резервы Центрального банка, который Россия хочет восстановить. В результате доход домохозяйств падает", - указывает экономист.

"По сути, амбиции российского государства заключаются в том, чтобы заменить импортируемую продукцию на местную. Однако единственный сектор, в котором это действительно срабатывает - это агробизнес. В остальном преждевременно говорить о диверсификации", - утверждает собеседник издания.

"В России накопилась большая технологическая отсталость. Страна остается очень зависимой от зарубежных технологий, в том числе для ввода в эксплуатацию нефтяных или газовых месторождений, расположенных в труднодоступных районах. Она тратит слишком много средств на вооружение, у нее огромная и неуправляемая территория, где за пределами нескольких развитых центров отсутствует инфраструктура. Стремление к господству для нее превыше всего остального, она словно еще не переварила распад СССР", - полагает эксперт.

"Все это объясняет то, почему прямые иностранные инвестиции заходят в тупик. Чтобы возобновить инвестиции, России следует выйти из сложившегося положения ее систематической конфронтации с Западом. Пока такое положение сохраняется, нет оснований для отмены санкций. И ситуация в российской экономике продолжит ухудшаться, так как прямые иностранные инвестиции не возобновятся", - заключает эксперт.