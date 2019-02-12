Находясь на посту в Елисейском дворце, Александр Беналла для своих целей вел переговоры о российских контрактах

"В понедельник известное своими политическими расследованиями независимое французское интернет-издание Mediapart опубликовало новые данные. Они проливают свет на предполагаемую роль, которую сыграл бывший глава службы безопасности Елисейского дворца в заключении контрактов на обеспечение безопасности с двумя российскими олигархами, близкими к Владимиру Путину, в тот период, когда он еще работал в президентском дворце", - пишет журналист Le Figaro Йоан Блавинья.

"По данным сайта журналистских расследований, где приводятся слова главы компании Velours, выбранной в качестве поставщика услуг, "сумма двух российских контрактов, по которым вел переговоры бывший сотрудник главы французского государства и до, и после своего ухода из Елисейского дворца, составляет 2,2 млн евро", - сообщает автор статьи.

"Название этой компании, в которой работал Александр Беналла в период с октября 2014 года по ноябрь 2015 года, появилось в декабре в разоблачениях Mediapart в связи с контрактом, заключенным между Mars, компанией Венсана Краза - бывшего жандарма, отвечавшего за безопасность в партии президента Макрона "Вперед, Республика" (LREM), обвиненного вместе с Александром Беналлой за применение силы в отношении митингующих 1 мая 2018 года, и скандальным российским олигархом Искандером Махмудовым. В четверг Национальная финансовая прокуратура (PNF) подтвердила, что она завела расследование по факту "коррупции" в этом контракте, в котором также оказался замешан Чокри Вакрим, бывший сотрудник спецслужб и друг тогдашней главы группы безопасности премьер-министра Мари-Элоди Пуату", - говорится в статье.

"Как свидетельствует окружение компании, в этом субподрядном контракте Александр Беналла играл роль посредника между Венсаном Кразом и Velours. Подписанный 25 июня 2018 года контракт с компанией Mars предусматривал "личную охрану семьи Искандера Махмудова". Против этого миллиардера, возглавляющего целую индустриальную империю в России, возбуждено уголовное дело испанским правосудием, считающим его участником мощной организованной преступной группировки, - пишет журналист. - Венсан Краз уточнил перед Сенатом, что речь шла о предоставлении охранных услуг по ежедневному сопровождению трех детей Искандера Махмудова, и что "у него самого есть команда, включающая водителя и двух человек на время его курортной жизни во Франции ".

"Соглашение о субподряде между Mars (...) и Velours было подписано 25 июня", - сообщает Mediapart, и оплата первого транша контракта (294 тыс. евро в квартал) поступила 28 июня на счет Mars в банке Société Générale, часть которого (172, 2 тыс. евро) была перечислена 6 июля компании Velours. Уволенный из президентской администрации 23 июля Александр Беналла должен был получить в октябре контракт с олигархом Искандером Махмудовым на 980 тыс. евро через компанию под названием France Close Protection", - говорится в публикации.

"Александр Беналла также заключил в декабре 2018 года второй договор по обеспечению безопасности с другим российским олигархом, близким к Путину, Фархадом Ахмедовым, на общую сумму в 980 тыс. евро", - добавляет Mediapart, в результате чего заключены соглашения на общую сумму более двух миллионов.

"После разоблачения изданием Le Monde 18 июля насильственных действий в отношении митингующих 1 мая 2018 года компания Velours уведомила Венсана Краза о своем желании расторгнуть контракт, что в итоге было сделано в конце сентября", - резюмирует Блавинья.