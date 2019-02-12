Ультра-обработанные продукты питания вредят здоровью, говорится в новом исследовании

"Французское исследование, о результатах которого в понедельник 11 февраля сообщил журнал Американской медицинской ассоциации Jama Internal Medicine, представляет новую информацию о влиянии ультра-обработанных пищевых продуктов на здоровье", - пишет журналист Le Monde Паскаль Санти.

"EREN, исследовательская группа по эпидемиологии питания (включающая ученых из Университета Париж-XIII, Национального института здравоохранения и медицинских исследований INSERM, Национального института агрономических исследований INRA и Национального фонда медицинского страхования CNAM) проанализировала данные 44 551 участника большого исследования NutriNet-Santé, начатого в 2009 году", - говорится в статье.

"Это были люди старше 45 лет, 73% из них - женщины, они должны были указать онлайн, что они ели и пили в различное время суток с регулярной повторяемостью. Ультра-обработанные пищевые продукты составили 14,4% их потребления (в пересчете на массу пищи) и 29% от общего количества калорий. Через семь лет 602 человека умерли, 219 из них - от рака", - описывает Санти.

"Затем эти данные были проанализированы. Вывод: увеличение доли ультрапроцессированных продуктов в рационе питания на 10% было связано с увеличением смертности на 14%", - говорится в статье.

"Во все большем числе исследований обнаруживается связь между подобными ультра-обработанными пищевыми продуктами и рисками для здоровья. Мы внесли свою лепту в общее дело, что перекликается с ранее полученными нами результатами в отношении риска развития рака и риска синдрома раздражения толстой кишки, а также с работами других международных исследовательских групп по вопросам гипертонии или ожирения ", - говорит доктор наук Матильда Тувье, директор EREN и одна из авторов исследования.

"В последние годы ультрапроцессированные продукты проникли на полки магазинов до такой степени, что они составляют от 25% до 50% нашего общего рациона. Данная категория включает в себя широкий спектр продуктов питания: это готовые продукты, пирожные... любые продукты, содержащие красители, консерванты, ароматизаторы и другие добавки, и приготовленные с использованием различных промышленных процессов", - пишет автор статьи.

"Полученные данные также показывают, что больше ультра-обработанных пищевых продуктов потребляют люди с низкими доходами или низким уровнем образования, живущие в одиночку, с низким показателем физической активности и имеющие индекс массы тела, превышающий средние показатели", - передает журналист.

"Для объяснения такой корреляции исследователи предлагают несколько гипотез: эти продукты часто содержат большее количество добавленных сахаров и соли, насыщенных жиров, а также более низкую концентрацию клетчатки, витаминов и других микроэлементов - множество факторов, связанных с риском для здоровья. Кроме того, они содержат пищевые добавки и могут также содержать некоторые загрязняющие вещества, способные мигрировать из упаковок в продукты питания", - указывает Санти.

"Сегодня количество пищевых добавок, разрешенных в Европе, составляет 338. Отчет парламентского комитета по промышленным продуктам питания рекомендовал к 2025 году сократить это число до 48, то есть до количества, разрешенного в органическом питании. Некоторые из них, такие как диоксид титана, были классифицированы Международным агентством по изучению рака в Лионе как ?потенциально канцерогенные для человека вещества", - пишет газета.

"Ограничение потребления жирных, сладких, соленых и ультрапроцессированных продуктов является одной из рекомендаций, представленных 22 января на портале общественного здравоохранения Франции, который ратует за то, чтобы "как можно больше готовить из сырых продуктов", - заключает Le Monde.