Пчелы умеют считать

"Ученые уже давно занимаются изучением того, как животные воспринимают числа. Теперь они обнаружили, что и медоносные пчелы способны обучаться счету - по крайней мере, простому вычитанию и сложению", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

В рамках исследования, проведенного учеными из Франции и Австралии и опубликованного в научном журнале Science Advances, ученые провели эксперимент с участием 14 медоносных пчел. В эксперименте пчелам приходилось ориентироваться в лабиринте с помощью распознавания цветов и выбора соответствующего пути в лабиринте в зависимости от результата подсчета. В начале лабиринта пчеле демонстрировались два или три квадрата. Желтый цвет квадратов означал вычитание, синий - сложение. Таким образом, если в начале лабиринта пчела видела фигуры желтого цвета, то это означало, что на следующем этапе ей необходимо выбрать путь, обозначенный меньшим количеством квадратов. Если в начале фигуры были синего цвета, то на следующем этапе пчеле нужно было лететь в том направлении, где квадратов будет больше. За правильный ответ пчела получала сахарный сироп, в обратном случае - горькое "вознаграждение".

"После сотни попыток насекомые в среднем почти в два раза чаще выбирали правильный путь в отличие от начала эксперимента, когда они принимали абсолютно случайные решения. Как пишут ученые, после такой тренировки пчелы были не только в состоянии воспринимать количество элементов, но и проводить сложные для мозга процессы сложения и вычитания", - передает издание.

Ранее способность решать простые арифметические задачи ученые обнаружили, например, у цыплят и обезьян. "Ученые предполагают, что некоторые животные обладают универсальным пониманием чисел, которое необходимо им для выживания - например, для определения того, не превосходят ли их численно враги", - отмечает Der Spiegel.