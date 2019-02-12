Как желание секса связано с желанием есть мясо

"Мужчины, с удовольствием занимающиеся сексом, больше любят мясо. Звучит как рекламный слоган производителя гриля, однако австралийские ученые действительно смогли обнаружить такую взаимосвязь", - пишет журналист Die Welt Филипп Нагельс.

"В ходе нескольких экспериментов два психолога из австралийского Университета Монаша проверили, как наше сексуальное желание влияет на предпочтения в еде. В первом эксперименте они демонстрировали студентам изображения привлекательных мужчин и женщин, которые не имели провокационного сексуального подтекста. Затем участникам эксперимента предложили выбрать между закуской из вяленой говядины и веганским перекусом, - передает журналист. - Во втором эксперименте испытуемых разделили на две группы. Участники одной группы должны были в течение пяти минут представлять себе следующую ситуацию: они встречают привлекательного человека противоположного пола, проводят с ним или с ней романтический вечер и у них возникают чувства. Другая группа должна была представлять веселый вечер с друзьями. Затем участникам предоставили выбор между гамбургером и веганским или вегетарианским перекусом. Чтобы быть уверенными в результатах, исследователи провели и третий подобный эксперимент".

"Результаты были однозначными: мужчины, на которых влияли сексуальные стимулы, выбирали мясо чаще, чем мужчины, находившиеся под воздействием сексуально нейтральных стимулов. У женщин эффект оказался обратным: после "романтического" сценария женщины чаще выбирали вегетарианский вариант, чем после нейтрального".

"Поиск нами партнера настолько основательно закреплен в нашей психике, что он может оказывать влияние и на выбор питания", - говорит один из авторов исследования доктор Юджин Чан.

"В доисторическое и в новое время мясо было статусным символом. А статус означает власть, возможности, доступ к ресурсам, то есть традиционно те вещи, которые поднимают "рыночную стоимость" мужчин. Если мужчины имеют сексуальную мотивацию, как в данных экспериментах, они проявляют поведение, которое, как им представляется, делает их более привлекательными для женщин. В частности, например, поедание мяса. (...) Женщины выделяются на "рынке партнеров" внешностью и здоровьем, а не статусом. Поэтому при поиске партнера они выбирают вегетарианскую еду", - передает Die Welt предположения ученых.