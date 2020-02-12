"Так как они якобы являются террористами, семь молодых россиян окажутся в тюрьме. Вероятно, они дали признательные показания под пытками", - пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

"Обвиняемый Василий Куксов не строил иллюзий уже до оглашения приговора, - передает журналист Штефан Шолль. - "Следователь мне еще в середине следствия говорил, что этот процесс будет показательным, - сказал он в своем выступлении с последним словом в суде. - Вас посадят, чтобы другим неповадно было. Антифашистам, анархистам. Чтобы не собирались, не кучковались".

"В понедельник суд в российском городе Пенза приговорил 31-летнего Куксова, который заболел туберкулезом, к 9 годам тюрьмы. Шестеро других обвиняемых получили сроки от 6 до 18 лет - в общей сложности 86 лет. Их обвиняют в организации террористического сообщества, а также незаконном хранении оружия и взрывчатки".

"Большая часть российской политической общественности была шокирована приговорами. Даже прокремлевская газета "Московский комсомолец" во вторник озаглавила свою статью: "Приговор по делу "Сети"* - сумасшедший дом". (...) "Бесстыдство, с которым ФСБ открыто фабрикует свои уголовные дела, достигло нового масштаба", - заявил оппозиционный правозащитник Сергей Давидис в разговоре с Frankfurter Rundschau.

"Адвокаты и обвиняемые утверждают, что террористическая организация "Сеть"*, которую якобы основали Дмитрий Пчелинцев и другие мужчины из Пензы, Санкт-Петербурга, Москвы и Омска, существует только в головах следователей ФСБ. (...) По их словам, информацию о госперевороте, обнаруженную на изъятых у них компьютерах, сотрудники спецслужб составили сами, кроме того в их автомобили было подброшено огнестрельное оружие и ручные гранаты".

"К тому же, большая часть обвиняемых отказалась перед судом от признания своей вины и показаний: они, по их словам, дали их после избиений, ударов током и других пыток. (...) "Есть жалобы арестованных и следы, которые указывают на удары током, - сказал в интервью Frankfurter Rundschau Игорь Каляпин, глава "Комитета против пыток". - Но государственный следственный комитет отказался изучать обвинения в осуществлении пыток".

"Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил после вынесения приговора, что Владимир Путин интенсивно занимался данным делом. "Он неоднократно поручал тщательно все проверить на предмет соответствия закону", - сказал он. Президент, по словам Пескова, больше ничего сделать не может. Очевидно, результатом Путин доволен", - заключает Frankfurter Rundschau.

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*Эта организация признана террористической и запрещена в РФ