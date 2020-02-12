Несколько азиатских стран клеймят китайцев из-за коронавируса

"Зараженные люди за пределами Китая разжигают недоверие к китайскому сообществу", - пишет Le Monde.

"(...) В королевстве Таиланд, обычно благосклонно взирающем на финансовую манну небесную в связи с массовым прибытием китайских туристов, с особой злобностью прозвучал один пост в Twitter от 26 января, опубликованный тайским художником Headache Stencil (дословно с английского: "Головная боль Трафарета"), известным своими работами, где он издевается над генералами бывшей военной хунты: "Эй ты, китаёза! Пожалуйста, вернись в свою страну едоков дерьма! Мы тебе больше не рады", - написал он. Между тем, это вызвало почти всеобщее осуждение в интернете, что отражает определенную обеспокоенность населения. Таиланд, где зарегистрировано 32 человека, зараженных коронавирусом, является четвертой страной, затронутой эпидемией, после Китая, Японии и Сингапура", - говорится в статье.

"В Чиангмае, большом северном городе, который часто посещают китайские туристы, владелица ресторана разместила на своем окне следующее уведомление на английском языке: "Мы приносим свои извинения за то, что больше не можем принимать китайских клиентов. Спасибо". В Таиланде нет закона, наказывающего за дискриминационные вывески, но владелице ресторана все же пришлось убрать свою вывеску во имя "национальной безопасности",- отмечают авторы статьи.

"(...) Опрос независимого медиа-сайта Khaosod показывает растущее чувство раздражения по отношению к китайцам. Около 83% респондентов ответили "да" на вопрос "следует ли запретить китайцам въезд в Таиланд?". И 53% также ответили утвердительно на вопрос "должны ли мы запретить китайцам входить в рестораны и магазины?" Наконец, 36% также ответили утвердительно на потенциально взрывоопасный вопрос: "Должны ли китайцы носить отличительный знак, чтобы быть узнаваемыми?"

"Новый коронавирус усилил антиконтинентальные настроения в Гонконге (42 случая заражения). После восьми месяцев антиправительственных протестов против законопроекта, облегчающего экстрадицию в Китай, появление коронавируса, называемого гонконгцами "Уханьским вирусом", позволило потребовать закрыть границы по санитарным соображениям, к чему стремятся сторонники "местного" управления. В основном, это молодой сегмент гонконгского общества, претендующий на приоритет для гонконгцев", - пишет издание.

"(...) Стигматизация китайцев в Японии (163 случая заражения) происходит, в основном, в социальных сетях. "Китайцы, ведите себя как следует! Я действительно испытываю к вам отвращение. Вы не понимаете, что вы всех напрягаете?", написал в Twitter некий Ацуши в форме упреков в адрес китайских туристов, которых японцы регулярно обвиняют в том, что они не умеют себя вести, или в том, что они грязные", - передают журналисты.

"Существуют также теории заговора. В своем блоге Шигеки Кувано, беспартийный политик из Токио, 5 февраля задался вопросом: не является ли эта "проблема коронавируса" "биотеррористической атакой против международного сообщества", а точнее "против Японии"? Такое обвинение очень распространено в социальных сетях. На пресс-конференции 2 февраля министерство социальных дел выступило с "призывом к спокойствию" и выразило сожаление по поводу нападок и слухов в отношении китайцев", - отмечается в публикации.

"В Южной Корее (28 случаев заражения), где на ресторанных витринах нередко можно увидеть таблички "китайцам вход запрещен", почти 700 тыс. человек 8 февраля на веб-сайте президента подписали петицию, призывающую запретить въезд в страну для граждан Китая. Крайние правые также неоднократно организовывали митинги в центре Сеула с таким требованием. Несколько десятков человек держали в руках красные таблички с белыми надписями: "Нет въезду китайской пневмонии".

"(...) В Австралии, где 5% населения имеет по крайней мере одного китайского предка, где 10% студентов приезжают из Китая и которая приняла в 2011 году более 1,4 млн китайских туристов, по мере того, как растет число людей, заболевших коронавирусом - 10 февраля их число достигло 15, множится число расистских инцидентов. Многие жители азиатского происхождения говорят, что их подвергали уничижительным замечаниям и оскорблениям", - указывает Le Monde.

"28 января никто не оказал первую помощь шестидесятилетнему китайцу, вероятно, ставшему жертвой сердечного приступа, который упал перед рестораном в китайском квартале Сиднея", - говорится в статье.

"(...) В конце января в одной публикации в соцсетях высказывалось предостережение против употребления определенных азиатских блюд. В другом посте, имитирующем предупреждения, изданные Департаментом здравоохранения штата Квинсленд, рекомендовалось избегать "необязательного перемещения" в районах, где проживает большая китайская община. Эти районы в нескольких городах страны уже стали пустынными", - отмечает газета.

"(...) Мы постоянно и с тревогой наблюдаем за проявлениями расизма, нацеленного на китайскую общину в Австралии, - заявил 7 февраля депутат Эндрю Джайлс. - Это не китайская болезнь".

"Одновременно на первых полосах двух австралийских газет появились сходные публикации. "Китайский вирус", - так был озаглавлен материал газеты Herald Sun от 29 января, а газета Daily Telegraph написала: "Китайские дети, оставайтесь дома". Сразу же была запущена петиция, с целью осудить эти обложки и потребовать извинений. Во вторник, 11 февраля, во время конференции с министром здравоохранения Грегом Хантом, этот высокопоставленный медицинский деятель напомнил о том, что "население, подверженное риску, - это люди, которые приехали из Китая с 1 февраля. Но не люди китайского происхождения", - передают корреспонденты Le Monde.