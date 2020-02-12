Следственный судья выдал новый ордер на арест по делу об убийстве в Тиргартене

"После того, как генеральный прокурор ФРГ взял на себя расследование убийства в берлинском парке Малый Тиргартен, он добился собственного ордера на арест подозреваемого. Специально для этого россиянина на вертолете доставили в Карлсруэ", - сообщает немецкое издание Der Spiegel со ссылкой на информационные агентства dpa и AFP.

"Спустя без малого шесть месяцев после убийства в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошивли генеральный прокурор добился собственного ордера на арест подозреваемого. Во вторник следственный судья Верховного федерального суда (BGH) в соответствии с ходатайством привел в исполнение приказ об аресте, сообщил представитель генеральной прокуратуры в ответ на запрос. Для явки к судье, занимающемуся проверкой законности содержания под стражей, россиянина Вадима Красикова в первой половине дня доставили на вертолете из следственного изолятора в Федеральный верховный суд в Карлсруэ", - говорится в статье.

"До этого Красиков находился в следственном изоляторе на основании ордера на арест, выданного берлинским участковым судом по району Тиргартен. (...) В начале декабря генеральный прокурор взял расследование на себя, так как он считает, что есть основания полагать, что преступление было совершено по заказу государственных органов России. Он расценивает убийство как "особое с точки зрения охраны государства преступление, имеющее важное значение" и намерен предъявить обвинение в Высшем суде Берлина. Ордер на арест - это своего рода проверка того, насколько успешным может оказаться такое обвинение. Рассмотрение дела об обычном убийстве велось бы в земельном суде Берлина", - поясняет издание.