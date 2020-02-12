Ученые приготовили блюда по самым древним рецептам мира

"Исследователи узнали секреты 4000-летней кухни - и обнаружили, среди прочего, рецепт приготовления густого супа из ягненка и свеклы", - сообщает швейцарское издание Tages-Anzeiger.

"Пока никто из звездных поваров не изъявил желания приготовить блюда по этим рецептам, говорит Гойко Барьямович. При этом блюда, по его словам, весьма изысканные: например, густой суп из ягненка и свеклы, приправленный зирой и молотым кориандром и подаваемый с тонко нарезанным египетским луком-пореем. (...) Исследователь из Гарварда - ассириолог, он переводит тысячелетние клинописные тексты", - поясняет журналист Хуберт Фильзер.

Барьямович обратил внимание на клинописные таблички, которые уже более ста лет хранятся в Вавилонской коллекции Йельского университета. На табличках он обнаружил десятки описаний блюд - густых супов, жаркого, десертов, пирогов. Наиболее старым из табличек 3,8 тыс. лет - это самые древние рецепты в мире, отмечает издание.

"Зачем были составлены рецепты, неизвестно, ведь традиции составления своего рода кулинарных книг тогда не было. "В мире есть 540 тыс. клинописных табличек, и лишь четыре из них содержат кулинарные рецепты", - говорит Барьямович. Поэтому эти несколько табличек особенно ценны, ведь возможность заглянуть на кухню обычных жителей Вавилона позволяет познакомиться и с их будничной жизнью".

Сначала совместно со студентами Гарвардского университета Барьямович пытался приготовить блюда по найденным рецептам, однако они, по его словам, не были особенно вкусными. Затем он собрал для этой цели команду из ассириологов, археологов, химиков, занимающихся пищевыми продуктами, а также пригласил эксперта по кулинарным традициям Востока.

"Особенно интересна большая табличка, на которой перечислено 25 густых супов, с ингредиентами и коротким описанием их приготовления. "Густой суп из ягненка. Содержит мясо. Поставить воду. Добавить жир. Добавить мелко молотую соль, сухие зерна перловой крупы, лук, персидский лук-порей и молоко. Измельчить и добавить лук и чеснок", - значится на табличке".

Исследователям пришлось потрудиться, чтобы приготовить такое блюдо, ведь в текстах не указано ни количество ингредиентов, ни время приготовления. Сложнее всего было определить правильное соотношение продуктов и добиться нужной консистенции, говорит Барьямович.

Ученые обнаружили, что меню жителей древнего Вавилона было весьма разнообразным. "Например, был найден рецепт простого супа, состоящего из лука-порея, кориандра и репчатого лука. Но в то же время существовали и изысканные рецепты, например, сложный куриный пирог из разных частей птицы в соусе, напоминающем "Бешамель". Это мясное блюдо подавали под "крышкой" из теста, которую эффектно открывали за столом".

"Все наши попытки приготовить куриный пирог по этому рецепту оказались напрасными. Он был несъедобным", - говорит Барьямович.

"Уже 4 тыс. лет назад существовало понимание кухни", - говорит исследователь. У жителей Вавилона были свои кулинарные традиции, они использовали региональные специи, но также применяли в приготовлении блюд необычные ингредиенты вроде кислого пива. Уже тогда существовала "культурная идентичность", которая отражалась в блюдах (...)", - передает издание. По мнению исследователей, уже в древнем Вавилоне зародились кулинарные традиции, которые по сей день преобладают в иракской кухне.

Исследователь Барьямович советует попробовать блюдо туху из ягненка. "Ингредиенты: 1 фунт нарезанной кубиками ножки ягненка, полчашки бараньего жира, половина чайной ложки соли, чашка пива, полчашки воды, 1 нарезанная луковица, 1 чашка рубленой рукколы, 1 чашка рубленного лука-шалота, 1 чайная ложка зиры, 1 фунт нарезанной свеклы, полчашки рубленного лука-порея, 2 зубчика чеснока". Блюдо необходимо тушить около часа и подавать с пастой, сделанной из виноградного лука и кориандра, передает Tages-Anzeiger.