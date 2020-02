12 февраля 2020 г. Редакция | The Washington Post Путин положил глаз на Белоруссию. Запад может помочь ей сопротивляться "На протяжении большей части своих двух десятилетий у власти Владимир Путин пытался восстановить власть Москвы над бывшими республиками Советского Союза. По большей части, он потерпел неудачу. Хотя он оказывал экономическое давление, организовывал фальсификации выборов, проводил пропагандистские кампании и кибервойны, а в случае Грузии и Украины - прибегнул к военному вторжению, он восстановил контроль лишь над несколькими фрагментами территории за пределами российских границ, в то же время вызвав отчуждение стран, которые были близкими друзьями. Тем не менее, Путин непоколебим", - пишет газета The Washington Post в редакционной статье, указывая, что теперь он предпринял новые усилия по покорению Белоруссии. (...) Ее президент Александр Лукашенко сопротивляется, (...) но "хотя он и не является привлекательным партнером для Запада, его попытка спасти свою страну заслуживает поддержки", считает издание. (...) "Российский лидер прервал поставки субсидированной нефти, от которой сильно зависит белорусская экономика, одновременно требуя выполнения давно заключенного союзного договора. На встрече в пятницу Путин вновь отклонил призывы Лукашенко о скидках на нефть и газ. Если эта позиция не изменится, экономика Белоруссии может серьезно пострадать: пятую часть ее экспорта составляют нефтепродукты из дешевой российской нефти", - говорится в статье. "Лукашенко выставил напоказ свое сопротивление российскому давлению, купив танкер с нефтью у Норвегии. А госсекретарь США Майк Помпео проафишировал оказание ему помощи, посетив Минск 1 февраля и став первым главой Госдепартамента, который сделал это с 1993 года. Помпео пообещал, что администрация Трампа направит нового посла в Белоруссию (США не имеют там посла с 2008 года - Прим. ред.) и заверил Лукашенко, что "наши производители энергии готовы поставить 100% необходимой вам нефти по конкурентным ценам". "(...) Но даже в случае поставки нефть из США не спасет белорусские нефтеперерабатывающие заводы. Вместо этого Лукашенко, возможно, придется выбирать между тем, чтобы прогнуться под Путина - или, по крайней мере, предпринять шаги в этом направлении - или подвергнуть свою экономику шоковой терапии, необходимой для ее освобождения от России. Если он выберет последний курс, Соединенные Штаты и ЕС должны делать все возможное, чтобы облегчить боль, продолжая добиваться улучшения ситуации с правами человека", - заключает редакция The Washington Post. Источник: The Washington Post