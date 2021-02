12 февраля 2021 г. Катрин Фраммери | Le Temps Все частицы коронавируса в мире поместились бы в банке из-под колы "(...) Кристиан Йейтс - математик, британец, шутник, и поэтому именно к нему обратилась передача о математике BBC More or Less, попросив его оценить, каким может быть объем частиц SARS-CoV-2 во всем мире. Он отнесся к такой просьбе с большой осторожностью, поскольку речь идет об оценках, основанных на гипотезах, и только что опубликовал свои рассуждения в длинной, но очень доступной статье в издании The Conversation, подхваченной и немного упрощенной BBC", - пишет журналистка швейцарской газеты Le Temps Катрин Фраммери. "Сначала Йейтсу пришлось отыскать количество частиц SARS-CoV-2. Согласно статистическому сайту Our World in Data, 500 тыс. человек во всем мире ежедневно получают положительные результаты теста на коронавирус. На самом деле их число ближе к 3 млн, если принять во внимание бессимптомных людей, тех, кто не хочет или не может проходить тестирование в зависимости от страны, согласно статистической модели Института показателей и оценки здоровья", - говорится в статье. "Затем математик рассчитал вирусную нагрузку каждого из инфицированных людей, которая зависит от того, когда произошло заражение. Подсчитано, что вирусная нагрузка максимальна на 6-й день после заражения, затем она неуклонно снижается", - пишет Le Temps. "Наконец, он определил количество вирусных частиц, которые размещаются в организме зараженного человека на протяжении всей его инфекции, зная, как развивается вирусная нагрузка. Математик использовал еще неопубликованное исследование, в котором анализировались образцы от инфицированных обезьян, соотнеся их с человеческими параметрами; максимальная нагрузка оценивается от 1 до 100 млрд вирусных частиц", - передает журналистка. "Исходя из этого максимального предела, он решил оценить ситуацию на более высоком уровне, ​ добавив к подсчетам общую вирусную нагрузку каждого из 3 млн инфицированных каждый день, так Кристиан Йейтс подсчитал, что на сегодняшний день в мире одновременно существует около двух квинтиллионов (число с 18 нулями) вирусных частиц SARS-CoV-2", - говорится далее. "Это чудовищно высокая цифра, "приблизительно равная числу песчинок на Земле", - отмечает математик в ​ The Conversation... Но вирусные частицы чрезвычайно малы, их диаметр оценивается в диапазоне от 80 до 120 нанометров (нанометр составляет одну миллиардную часть метра); радиус частицы в тысячу раз тоньше человеческого волоса. Используя среднее значение в 100 нанометров для своих расчетов и формулу для вычисления объема сферического тела, Кристиан Йейтс оценивает объем каждой частицы в 523 тыс. кубических нанометров. Или в 120 миллилитров", - сообщает издание. "На этом его рассуждения не заканчиваются. Частицы вируса имеют сферическую форму, они располагаются рядом друг с другом, как сложенные апельсины, поэтому между ними остается значительное пространство, при оптимальной конфигурации их компактной укладки 26% пространства остается пустым. Таким образом, 120 миллилитров переходят в примерно 160 мл, этого достаточно, чтобы заполнить шесть рюмок с жидкостью. По мнению Кристиана Йейтса, даже принимая во внимание верхний предел объема спайк-белка в пространстве, все частицы SARS-CoV-2 не заполнят даже банку из-под кока-колы", - поясняет Le Temps. "(...) Уму непостижимо, что все потрясения в мире, вся эта жестокость, все эти смерти за последний год представляют собой всего лишь несколько глотков самого ужасного яда в истории", - заключает Йейтс. Источник: Le Temps