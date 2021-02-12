Как удержать кошек от убийств

"Многим любителям кошек неприятно это слышать, но их любимое домашнее животное может стать большой проблемой для экологии, - пишет австрийское издание Der Standard. - Когда в 2019 году нидерландские юристы потребовали запретить кошкам выходить из дома, ожидаемая бурная реакция быстро затмила цифры, на которые они ссылались. Так, только в Германии кошки ежегодно убивают от 25 до 100 млн птиц".

"Самые пугающие данные были получены в Австралии, где за влиянием домашних кошек на экологию внимательно наблюдают уже несколько лет. Так, год назад организация Threatened Species Recovery Hub сообщила, что на совести домашних кошек ежегодно оказывается смерть 300 млн птиц, мелких млекопитающих и рептилий. И, стоит заметить, речь шла не об одичавших кошках, (...) а о кошках, которые после содеянного возвращаются домой и их гладят и кормят их хозяева", - отмечает издание.

"При этом самих кошек в этом упрекать нельзя. Они не только следуют своим природным инстинктам, но и точно придерживаются договора, заключенного тогда, когда их одомашнили. Прежде чем стать соратниками по играм, они должны были в основном охотиться на вредителей", - говорится в статье.

"Но как можно остановить эти "убийства"? Для этого команда исследователей под руководством Робби Макдональда из Эксетерского университета провела эксперимент, состоявший из нескольких частей и длившийся более 12 недель. Всего в нем участвовали 219 семей, проживающих на юго-западе Англии, и 355 кошек. В эксперименте проверялось влияние на частоту "убийств", совершаемых кошками, трех факторов: состава корма, игр, имитирующих поведение на охоте, и так называемого кормления-головоломки. Последнее означает, что корм не просто кладут в миску, а прячут внутри какого-нибудь простого механизма, который животным сначала нужно "разгадать". Зоопарки используют такой метод кормления, чтобы поддерживать животных в хорошей психической форме", - поясняет издание.

"Однако для поставленной в исследовании цели кормление-головоломка оказалось непригодным. Владельцы кошек, принимавшие участие в исследовании, и вовсе рассказывали, что их любимцы потом приносили больше умерщвленных животных. Возможно, более хлопотное кормление вызывало у кошек большее чувство голода, предполагают ученые".

"Эффективными в свою очередь оказались две другие стратегии. Так, кошки, которых кормили белком животного происхождения, приносили домой на 36% меньше добычи. Заменителей, таких как соя, возможно, и достаточно для того, чтобы прокормить кошку, говорит коллега Макдональда Мартина Чекетти. Но им может не хватать тех или иных питательных микроэлементов, и эта нехватка заставляет кошек идти на охоту".

"Аналогично эффективным оказался и метод, когда хозяева кошек как минимум 5-10 минут в день играли с ними в игры, симулирующие охоту. Макдональд советует: можно размахивать перед носом кошки подвешенным на шнурок пучком перьев или чем-то наподобие, а в конце, когда она устанет хвататься за него, бросить ей более крепкую игрушку, которую она сможет "убить". (...) Подобные игры в охоту сокращают количество реальных "убийств" на 25%".

Впрочем, пишет издание в заключение, оба метода вряд ли помогут серьезно защитить животных. "Единственным надежным методом остается, по словам Макдональда, к сожалению, непопулярная мера - не выпускать кошку из дома", - передает Der Standard.