12 февраля 2021 г. Джон Муни | The Times Ирландская разведка ищет в российском посольстве шпионскую базу "Службы безопасности Ирландии проводят новую проверку текущих строительных работ, ведущихся в российском посольстве в южной части Дублина, чтобы установить, есть ли там шпионская база", - передает The Times. "В 2018 году правительство Ирландии приняло чрезвычайный закон, чтобы отменить предлагаемое расширение посольского комплекса на Оруэлл-роуд, в Ратгаре, на том основании, что оно представляет угрозу для национальной безопасности Ирландии. Оценка того предлагаемого проекта, который позволил бы увеличить размер комплекса с 2 тыс. кв. м до 10 тыс. кв. м, выявила ряд помещений и строений, которые, по мнению военных и штаб-квартиры ирландской полиции, были призваны служить базой связи или базой сбора разведданных. Особые опасения вызвала постройка, конструкция которой, казалось, включала элементы военной безопасности", - сообщает газета. "Есть подозрения, что российские разведывательные агентства с тех пор инкорпорировали размещение базы связи в новый, хотя и сокращенный, план посольства, который сейчас находится на стадии строительства", - подчеркивается в статье. Издание указывает, что в фокусе новой проверки - "(...) строительство подземной автостоянки для 23 автомобилей, расположенной в задней части комплекса. Подземный комплекс уже построен. Непонятно, зачем Российская Федерация построила подземную автостоянку, если на обширной территории достаточно парковочных мест". (...)"Сотрудники разведки, работающие под дипломатическим прикрытием, есть во всех посольствах России в мире. Российское посольство в Дублине отличает то, что его используют в качестве пункта сбора разведданных, собираемых по всей Европе. Посольство России в Праге используется в качестве базы поддержки операций в Германии. Ирландия выполняет эту роль для российского шпионажа в Великобритании и таких странах, как Франция и Голландия ", - заявил один из источников в системе безопасности. Марк Галеотти, эксперт по России из Королевского института оборонных исследований в Лондоне, отметил, что российские разведывательные агентства, как и другие службы, всегда планируют несколько сценариев. "Всегда есть запасной план или план "б" на случай непредвиденных проблем", - сказал Галеотти. По его словам, Ирландия до недавнего времени рассматривалась как благоприятная среда для российских разведывательных служб по сравнению с такими странами, как Франция и Великобритания. "Необходимо рассмотреть два вопроса. Ирландия является членом Европейского союза, но не является членом НАТО, что требует от нее проведения определенных мер безопасности, таких как контрразведка. До недавнего времени она считалась благоприятной средой ", - сказал он. (...) The Times сообщает, в Ирландии действуют две российские разведывательные службы - СВР, участвующая в сборе разведданных о политиках и государственных служащих, и ГРУ, нацеленное на людей, работающих в сфере технологий и научных исследований, с целью получения коммерческой информации. (...) "В посольстве также находится ряд "шифровальщиков", которые специализируются на перехвате, шифровании и передаче телекоммуникационных данных на приемные станции. Этим сотрудникам, работающим под дипломатическим прикрытием, не разрешается покидать посольство без сопровождения, чтобы предотвратить их вербовку другими разведывательными агентствами", - отмечается в публикации. "Российское посольство отказалось предоставить комментарии, но ранее обвиняло правительство в том, что оно "играет в игры", препятствуя осуществлению строительного проекта согласно первоначальному плану", - констатирует издание. Источник: The Times