Новый шок от "Спутника"?

"Первый спутник, запущенный в космос в 1950-е годы, показал, что в некоторых сферах Советский Союз обогнал Запад. Сегодня Россия набирает очки с помощью одноименной вакцины. Насколько хороши российские ученые?", - задается вопросом австрийское издание Wiener Zeitung.

"Когда 11 августа прошлого года в разгар коронакризиса российский президент Владимир Путин первым объявил о создании вакцины, скепсис был велик, особенно на Западе, - отмечает журналист Герхард Лехнер. - (...) Как минимум то обстоятельство, что вакцину "Спутник V" наделили звучным именем того советского спутника, который в 1950-е годы наглядно продемонстрировал США их отсталость в космической промышленности, заставило многих людей в западных промышленных странах сочувственно улыбаться".

"Темп регистрации вакцины, ее название "Спутник" - казалось, это в первую очередь олицетворяло сокровенное желание России наконец-то оставить позади своих западных соперников в технологической и научной отраслях - желание и притязание, которые в верившую в прогресс советскую эпоху выражались в лозунге "Догнать и перегнать Америку". Также и ранее реформаторы среди российских царей, такие как Петр Первый или Александр II, стремились пристыковать традиционно отсталую аграрную страну к европейской современности. Но, несмотря на частичные успехи, которые порой достигались крайне жесткими методами, как, например, при советском диктаторе Иосифе Сталине, Россия по сей день отстает от развития Запада", - говорится в статье.

"И тем не менее: стране-преемнице "Верхней Вольты с ракетами", как некогда с пренебрежением назвал Советский Союз немецкий экс-канцлер Гельмут Шмидт, удавалось слишком часто удивлять остальных, чтобы так просто продолжал существовать образ отсталой России, укоренившийся на Западе за сотни лет. Причем не только в сфере вооружений, где президент Путин постоянно представляет новое высокотехнологичное оружие, как, например, гиперзвуковые ракеты. Но и в других областях, в частности, в медицине", - отмечает издание.

"Россия действительно часто может похвастаться крупными успехами в естественно-научных отраслях", - сказал политолог Герхард Манготт в разговоре с Wiener Zeitung. Это также связано с фокусом на разработке вооружений, но не только с ним, но и с наследием Советского Союза, государственной доктриной которого был марксизм, ориентированный на прогресс и естественные науки. Уже предводитель революции Владимир Ильич Ленин провозгласил технократический лозунг " Коммунизм есть советская власть плюс электрификация". Его преемник Сталин делал ставку на жесткое принуждение к индустриализации, чтобы построить "социализм в отдельно взятой стране". С тех пор ученый мир России специализируется на естественно-научных отраслях. К тому же естественные науки во многом оставались незатронутыми идеологической плесенью, поразившей в советское время общественные и гуманитарные науки".

"После распада Советского Союза многие ученые внезапно остались ни с чем. Поддержка естественно-научных центров значительно уменьшилась. "Многие способные ученые либо уезжали за границу, либо уходили в далекие от науки сферы", - говорит Манготт".

"Впрочем, это снова изменилось вместе с экономическим подъемом России при Путине в нулевые годы. "В науку снова много инвестируется, - говорит эксперт по России. - Сегодня мы имеем дело с очень способными молодыми учеными. В сущности, между западными и российскими естественно-научными исследованиями нет большой разницы".

"Однако, прежде всего в последние 8-10 лет, из России уехали многие молодые исследователи. Почему? "Сегодня молодые ученые абсолютно свободны в том, что касается их исследований, - анализирует Манготт. - Однако они находятся в обществе, которое ограничивает их политические и социальные права, а государство берет на себя функцию большого наблюдения. И многие ученые считают это неприемлемым. Поэтому многие уезжают из страны", - передает Wiener Zeitung.