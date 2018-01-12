Член Палаты лордов обвиняет британское правительство в смерти ученого, предположительно убитого по заказу Кремля

Член британского парламента лорд Рукер в письме премьер-министру Терезе Мэй поднял вопрос о совершенных в Британии убийствах, в которых подозревают Россию, сообщают Хейди Блейк и Джим Уотерсон в BuzzFeed.

Рукер также заявил, что "британское правительство не сумело исполнить свой долг по обеспечению интересов" ученого Мэттью Панчера, найденного мертвым в своем доме в 2016 году. Тело Панчера с ножевыми ранениями нашли несколько недель спустя после того, как "его исследование в ядерной области позволило судье определить, что перебежчик из КГБ Александр Литвиненко был убит в Лондоне российской секретной службой". "Полиция и коронер объявили это самоубийством, заключив, что Панчер как-то ухитрился ударить и порезать себя двумя разными ножами", - отмечают авторы статьи.

Ссылаясь на прошлогоднее расследование BuzzFeed, Блейк и Уотерсон напоминают: "Разведка США передала MI-6 доказательства, свидетельствующие о связи смерти Панчера и еще тринадцати человек с российскими государственными либо мафиозными убийцами, однако полиция не рассматривала каждый из случаев как подозрительный".

По данным BuzzFeed, в письме Рукер задал вопрос, "почему правительство неоднократно отправляло Панчера в Россию с деликатными поручениями по ядерным исследованиям непосредственно до и после того, как открытое разбирательство в 2016 году использовало его изыскания для установки связи между Кремлем и убийством Литвиненко". Издание приводит цитату из письма: "Было известно, насколько взрывоопасен этот вопрос в отношениях между Великобританией и Россией, так почему доктора Панчера не отозвали?"

Между тем на этой неделе демократы из комитета по международным делам Сената США в докладе призвали "не игнорировать серию убийств, предположительно совершенных Россией в Британии и США", передает издание.

"Не исключено, что Кремль мог задействовать свои спецслужбы в США, как это уже было в других странах. След таинственных смертей, все из которых относятся к людям, обладавшим информацией, разглашения которой Кремль не желал, не должен игнорироваться западными странами из убеждения в том, что им такие радикальные действия не угрожают", - цитирует BuzzFeed доклад сенаторов.