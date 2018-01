12 января 2018 г. Надия Хомами | The Guardian Эксклюзивные документы обнаруживают эксцентричный стиль работы Уинстона Черчилля "У Уинстона Черчилля была привычка завтракать в постели и оставаться там - иногда до часа дня - при этом секретарь и машинистка работали рядом с его кроватью, согласно эксклюзивным документами и воспоминаниям, впервые обнародованным Имперским военным музеем", - пишет британская The Guardian "Документы, свидетельства и фотографии, показывающие, какой была жизнь в комнатах Черчилля в период войны - в штаб-квартире премьер-министра, размещавшейся под землей в центре Лондона, - были опубликованы в связи с выходом фильма "Темные времена", повествующем о первых днях его нахождения на этом посту", - сообщает журналистка Надия Хомами. Среди экспонатов есть и воспоминания секретарей Черчилля. "Мы, его личные помощники, были ему абсолютно преданны, несмотря на то, что зачастую он был нетерпелив и требователен", - вспоминает секретарь Черчилля Элизабет Лейтон. Машинистка и секретарь Маргарет Уокер рассказывает: "Он носил костюм воздушной тревоги, и мы видели этого низенького, толстого человека с брюшком, бегавшего в костюме воздушной тревоги". Как поясняет автор статьи, "костюм воздушной тревоги" напоминает спецовку - это комбинезон, который легко надевался поверх другой одежды, он использовался людьми, вынужденными бежать из своих домов в бомбоубежища во время воздушных налетов". В фильме, который скоро выйдет на экраны, Черчилля играет Гэри Олдмен. "В год президентства Трампа и сомнений многих американцев по поводу самого понятия лидерства Черчилль будет пользоваться большой популярностью, - полагает историк, автор биографии британского премьера Эндрю Робертс. - У него образ лидера, которого все обожают, все относятся с почтением, и который идет к цели, к которой стремятся все. Это напоминает людям, что подобное незамысловатое, однозначное лидерство может существовать". Источник: The Guardian