12 января 2018 г. Джон Хенли | The Guardian Деньги просто так: не слишком ли хорош финский эксперимент с универсальным базовым доходом, чтобы быть правдой? "Спустя год после его начала мир по-прежнему недоумевает по поводу революционного эксперимента Финляндии с универсальным базовым доходом: первым в Европе общенациональным, проходящим при поддержке государства испытанием по выдаче гражданам денег просто так", - пишет британская The Guardian. "В январе 2017 года северная страна начала выплачивать группе безработных, выбранной по случайному, но обязательному принципу, в количестве 2 тыс. человек в возрасте от 25 до 58 лет, 560 евро ежемесячно. Они не обязаны ни искать, ни соглашаться на работу в течение двух лет, пока продолжается эксперимент, и все, кто устроится на работу, будут продолжать получать ту же сумму денег", - говорится в статье. "С учетом того, что такие люди, как Марк Цукерберг, Стивен Хокинг, Элон Маск и Берни Сандерс, поддерживают модель универсального базового дохода (УБД), финских чиновников и участников эксперимента завалили предложениями об интервью СМИ со всего мира", - пишет автор статьи Джон Хенли. Но на фоне этого беспрецедентного внимания СМИ эксперты, разработавшие эту схему, опасаются, что ее интерпретируют неправильно. "Полномасштабный эксперимент с универсальным доходом должен изучать различные целевые группы, а не только безработных. В его рамках должны быть проверены различные уровни базового дохода, учтены местные факторы. На самом деле, он посвящен исследованию того, как базовый безусловный доход влияет на трудоустройство безработных", - поясняет премьер-министр Финляндии Маркус Канерва, являющийся специалистом по прикладным общественным наукам. В то время как УБД обычно ассоциируется с прогрессивной политикой, финский эксперимент был начат правоцентристским правительством, ориентированным на меры экономии, отмечает автор. "Власти полагают, что он прольет свет на вопрос о том, отталкивают ли безработных финнов, как предполагают эксперты, от устройства на новую работу опасения того, что более высокая предельная ставка налога может ухудшить их финансовое положение. Многих также удерживает необходимость снова подавать заявки на льготы после каждого нерегулярного или краткосрочного контракта", - говорится в статье. Идея УБД циркулировала в левоцентристских политических кругах Финляндии с 1980-х годов как способ бороться с экономическими и социальными последствиями падения занятости на производстве в промышленности, дав возможность всем сделать свой вклад в жизнь общества, например, занявшись волонтерством, пишет Хенли. Импонирующий левым и с недавних пор правым, УБД кажется все более привлекательным на фоне предостережений о том, что автоматизация труда может грозить уничтожением трети рабочих мест на Западе в последующие 20 лет. Другие схемы базового дохода проходят испытания от Онтарио и сельских мест Кении до Глазго и Барселоны, отмечает издание. Целью финского эксперимента является в большей степени выявить влияние УБД на уровень тревожности населения и частоту обращения к врачам, а также испытать его возможность сократить расходы на бюрократию, сообщает газета. Источник: The Guardian