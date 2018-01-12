WADA опровергает обвинения Fancy Bears в политической внутренней борьбе в высших эшелонах олимпийского движения

"Всемирное антидопинговое агентство (WADA) преуменьшает значение попыток, предпринятых так называемой хакерской группировкой Fancy Bears, пролить свет на внутреннюю политическую борьбу и разногласия в высших эшелонах олимпийского движения", - сообщает The Independent.

Связанная с Россией кибершпионская группировка, которая в прошлом году опубликовала медицинские записи, принадлежащие многочисленным известным атлетам, вчера обнародовала, предположительно, переписку чиновников Международного олимпийского комитета (МОК), Олимпийского комитета США (USOC) и третьей стороны, связанной с этими организациями, передает газета.

Хакерская группировка утверждает, что подобные сообщения указывают на признаки борьбы "за власть и деньги" между высокопоставленными олимпийскими чиновниками, как это видно из стремления сделать WADA независимой от МОК организацией, говорится в статье.

В заявлении, предоставленном The Independent, WADA, как представляется, признала подлинность переписки, но раскритиковала обвинения хакеров, пишет корреспондент Сэмюел Ловетт.

Fancy Bears утверждают, что WADA и USOC, пытаясь отделиться от МОК, активно добиваются "политического господства" в олимпийском движении под предлогом борьбы с допингом. "Очевидно, что американцы и канадцы стремятся оттеснить европейцев от руководства олимпийским движением, - написали они, - чтобы достичь политического господства англоязычных стран".