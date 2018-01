12 января 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Бои в Идлибе - очередная пощечина России Западу Россия снова одурачила США в Сирии, пишет The Washington Post: при поддержке российской авиации правительственные силы наступают в "зонах деэскалации" в Восточной Гуте и Идлибе. Асад безжалостно восстанавливает контроль над страной, и Запад, вероятно, смирится со своей слабой позицией, полагает NZZ. Бои в Идлибе угрожают сорвать попытку России организовать мирный диалог по Сирии в Сочи, отмечает NYT. Когда Россия достигла договоренностей о зонах деэскалации в Сирии, президент Трамп и его советники выражали оптимизм по поводу искренности российского президента. "Теперь администрация, вероятно, открывает для себя, как прежде открыла администрация Обамы, чего стоит слово России в Сирии", - говорится в редакционной статье The Washington Post. При поддержке российской авиации сирийские правительственные силы наступают в зонах деэскалации в Восточной Гуте и Идлибе. "Администрация Трампа изо всех сил старается не замечать новое кровопролитие. Официальные лица преуменьшают значение боев в Идлибе на том основании, что в этом районе преобладают группировки боевиков, связанные с "Аль-Каидой"*. Это объяснение, ставшее для режима Асада и России стандартным оправданием при нарушении предыдущих обязательств, весьма удобно", - говорится в статье. Турция указывает, что в боевых действиях участвуют умеренные подразделения "Свободной сирийской армии". Беженцы, которых эти события гонят в сторону Турции, не являются террористами, пишет издание. Если наступление окажется успешным, в Сирии закрепится не только Россия, но и Иран. "США рискуют снова проиграть России в Сирии, - делают вывод авторы статьи. - Режим Асада безжалостно пытается силой восстановить контроль над всей страной, и Москва активно этому содействует. Отказавшись противодействовать или хотя бы протестовать против этой жестокой стратегии, администрация Трампа обнаруживает собственную слабость". "Наступление на Идлиб - это еще одна пощечина Западу, а также Турции", поскольку Турция также должна была гарантировать безопасность повстанцам в этой сирийской провинции, пишет Кристиан Вайсфлог, журналист Neue Zürcher Zeitung. "Очевидно, режим Асада чувствует себя теперь достаточно сильным, чтобы осмелиться и на конфронтацию с Турцией", - говорится в статье. Если Анкара сочтет нужным препятствовать дальнейшему наступлению режима, ей придется начать военное противостояние, например сбивать сирийские самолеты. Но, по-видимому, это возможно только с согласия России, которая ранее всегда выступала на стороне Асада, пишет Вайсфлог. Пока Асад уверен в поддержке России, "он будет пытаться силой вернуть под контроль как можно больше территорий, абсолютно не принимая во внимание критическое гуманитарное положение гражданского населения", полагает автор. "Когда Асад расправится с ополченцами в Западной Сирии, он, вероятно, предложит курдам какую-либо форму автономии. (...) Запад, несмотря на все человеческие страдания, которые еще предстоят Сирии, наверное, будет довольствоваться своей слабой позицией. А в глубине души Запад не будет досадовать, если Асад избавится в Идлибе от вооруженных экстремистов", - заключает автор. "В четверг ООН выразила обеспокоенность по поводу усиления боевых действий и разрушений в провинции Идлиб, последнем крупном регионе страны, подконтрольном повстанцам, где атаки поддерживаемых Россией сирийских сил поставили под угрозу жизни десятков тысяч мирных жителей", - сообщает The New York Times. Наступление на Идлиб вынудило более 100 тыс. человек покинуть эти места из соображений безопасности с начала декабря, заявил советник ООН по гуманитарной ситуации в Сирии Ян Эгеланн. "Эгеланн не подтвердил сообщения некоторых проводящих расследования правозащитников о том, что правительственные войска и их союзники атаковали мирных жителей и больницы в Идлибе, но, по его словам, как представляется, не было принято никаких мер, чтобы избежать жертв среди гражданского населения", - говорится в статье. И сирийские, и российские ВС утверждают, что они атакуют только боевиков. Но, по словам Эгеланна, как минимум два медицинских учреждения пострадали в ходе девяти атак в Идлибе и Восточной Гуте за последние восемь дней. Международные агентства в 2017 году зафиксировали более 100 случаев нападений на медучреждения в Сирии, добавил он. Россия неоднократно заявляла в последние месяцы, что она сворачивает военные действия в этой стране, "однако наступление на повстанцев в Идлибе, кажется, позволяет предположить противоположное", пишет издание. "Агрессивная реакция России в Идлибе отчасти может отражать ее гнев на попытки атаковать при помощи вооруженных дронов российские базы в Сирии в прошлые выходные", - предполагают авторы статьи. Российское Министерство обороны заявило, что дроны были выпущены повстанцами в Идлибе. Усиливающиеся бои в Идлибе угрожают сорвать попытку России организовать встречу противоборствующих сторон сирийского конфликта в Сочи в конце этого месяца, отмечает издание. *"Аль-Каида" - террористическая организация, запрещенная в России.