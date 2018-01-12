Война будет тотальной на суде над бывшим менеджером-звездой Credit Suisse

"Боевая готовность в женевском Дворце правосудия. Исторический зал был временно переоборудован, чтобы вместить, начиная с 15 января, армию адвокатов, готовых к бою", - повествует корреспондент швейцарской газеты Le Temps Фати Мансур. "Действующие лица этого крупного процесса далеко не заурядны, - рассказывает автор. - Обвиняемый, Патрис Л., был одним из самых высокопоставленных руководителей Credit Suisse на мировом уровне до того, как он оказался в тюрьме. Истцы не отстают - среди них двое бывших партнеров, которые сколотили свое состояние на обломках советского режима: бывший российский сенатор Виталий Малкин и бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили. Последний не снизойдет до того, чтобы приехать из Тбилиси". По словам журналистки, присвоенные или утраченные суммы колоссальны, а судьба средств, на которые наложен секвестр, обещает стать главной головоломкой для Уголовного суда.

Ничто не предвещало, что он станет звездой управления финансовыми активами, говорится в статье. "Патрис Л. родился 54 года назад в городе Геранд (департамент Атлантическая Луара), проработал 10 лет в Москве, в частности на косметическую компанию Yves Rocher, женился на россиянке и выучил язык Достоевского, - говорится в статье. - Это преимущество вкупе с его умением вести себя в обществе позволило ему в 2004 году стать сотрудником Credit Suisse и вскоре прибрать к рукам российских клиентов".

Некоторые стороны процесса, вероятно, будут его представлять в качестве гения уловок, движимого мощной преступной энергией, предполагает автор. Другие - как менеджера, невероятно плохо контролируемого своим работодателем. Так или иначе, сам Патрис Л. признает суть фактов, содержащихся в обвинительном заключении. "Таким образом, он признает, что выкачал до 150 млн долларов со счетов своего самого богатого клиента, миллиардера Бидзины Иванишвили, при помощи переводов, продажи или передачи ценных бумаг с тем, чтобы скрыть большие потери, которые понесли счета других клиентов, - информирует издание. - По этой первой части обвинений он также признает, что незаконно присвоил 3 млн в пользу себя и своей супруги".

Также бывшего менеджера швейцарского банка обвиняют в подлоге ценных бумаг в связи с тем, что он сфабриковал договоры займов или инструкции, добавив туда подпись Бидзины Иванишвили при помощи коллажа или подпись олигарха, мецената и бывшего сенатора от Республики Бурятия Виталия Малкина, сообщает газета. Последний будет присутствовать на процессе, и его показания будут заслушаны в среду 17 января.

Хотя другие стороны процесса хором обличают обман вероломного менеджера (его имущество в размере 20 млн было заморожено), его уголовная судьба рискует отойти на второй план в ходе разбирательства, говорится далее. "Подлинный вопрос для истцов заключается в судьбе, уготовленной примерно для 80 млн долларов, секвестрированных на счетах клиентов, которые, сами того не зная, извлекли пользу из откачки денег богатейшего грузина, - объясняет корреспондент. - Будут ли эти деньги конфискованы и ассигнованы Credit Suisse, при условии что банк их вернет Бидзине Иванишвили? Против этого сценария борются пять российских истцов - Виталий Малкин, два предпринимателя и одна бизнесвумен - которые от этого пострадают".

"Война будет тотальной, и фронтов будет множество", - пишет журналистка в преддверии процесса.