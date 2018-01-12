Чечня: "неуклюже сфабрикованное" дело, чтобы избавиться от НПО

"Преследование продолжается и усиливается. Оюб Титиев, глава чеченского отделения правозащитной организации "Мемориал" помещен в следственный изолятор на два месяца за хранение наркотиков, которые, по утверждению полицейских, они нашли в его машине", - пишет корреспондент французской Libération Вероника Дорман. "С момента ареста в понедельник, - передает журналистка, - полиция ему угрожает: если он не даст признательные показания, у его семьи будут большие проблемы".

"Оюб ничего не признал, ничего не подписал, и, насколько нам известно, он не подвергался физическому насилию. Но он находится под ужасным психологическим давлением", - рассказала газете по телефону Татьяна Локшина, программный директор Human Rights Watch по России. По словам правозащитницы, цель этого "неуклюже сфабрикованного" дела - окончательно избавиться от "Мемориала" в Чечне.

Локшина напомнила, что незадолго до Рождества США наложили санкции на Рамзана Кадырова. "Вслед за этим страница в Facebook чрезвычайно авторитарного чеченского лидера и его часто обновляемый аккаунт в Instagram с 3 млн подписчиков были заблокированы", - говорится в статье. "Надо сказать, - пишет Дорман, - что от высказываний его верного "командира" Магомеда Даудова, председателя парламента Чечни по прозвищу Лорд, холодеет спина".

"Одними из тех, кто стоит за ситуацией, связанной с санкциями и блокировкой аккаунтов Главы ЧР в социальных сетях, являются псевдоправозащитники", - торжественно заявил Даудов 25 декабря. "Если бы в России не действовал мораторий [на смертную казнь], то с врагами народа следовало бы, "Салам Алейкум" и все!"