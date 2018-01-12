Кто бы ни изготовил бомбы, взорвавшиеся на Бостонском марафоне, он до сих пор гуляет на свободе и способен убивать

В третьем часу ночи 9 июня 2013 года сержант полиции Гэри Хейуорд выехал по вызову в респектабельный небольшой город Топсфилд (штат Массачусетс), повествует журналистка Newsweek Мишель Макфи.

Пожилая женщина по имени Гленда Дакуорт рассказала сержанту, что была вынуждена бежать из дома через окно, спасаясь от своего сына Дэниэла Морли, который напал на нее с криком: "Ведьма, гори в аду!". Он набросился и на ее гражданского мужа Дэвида Блосса, который тоже сбежал.

"Дакуорт пояснила: у ее сына давно были проблемы с психикой, но после взрыва на Бостонском марафоне он сделался "крайне мрачным". Блосс сообщил следователям: утром 15 апреля 2013 года, за несколько часов до взрывов, Морли помогал ему работать в саду; кто-то позвонил Морли, и тот куда-то ушел, не сказав ни слова. Его поведение так обеспокоило Блосса, что, когда разнеслась весть о смертоносных взрывах на Бойлстон-стрит, он спросил у Дакуорт: "Где твой сын?" Морли не было дома два дня. Вернувшись, он сказал Дакуорт, что ездил с другом на рыбалку в Мэн", - пишет газета.

По словам Дакуорт, Морли черство отнесся к жертвам взрывов.

"Хэйуорд тщательно делал заметки, пока пара вела свой рассказ. Эти заметки, включенные в материалы судебного дела, которые раздобыл Newsweek, теперь являются частью масштабного, непростого свода доказательств, основанного на подозрениях, которые и сегодня, спустя пять лет после взрывов на марафоне, не дают покоя местным правоохранителям. Власти уверены, что схватили двух человек, которые совершили смертоносный теракт, - Тамерлана Царнаева и его брата Джохара, но не знают, кто изготовил бомбы, примененные ими в тот день, и предоставил взрывчатку, которую те имели при себе спустя несколько дней, когда их взяли в кольцо несколько полицейских и сотрудников федеральных спецслужб. Власти уверены, что бомбы были изготовлены не братьями Царнаевыми. Но кем, в таком случае?" - вопрошает автор.

После того как Морли вывели из дома и отправили в больницу, Хэйуорд и его люди обнаружили: "комната Морли представляла собой хорошо оборудованную мастерскую по изготовлению бомб, в ней имелось несколько компонентов, идентичным взрывным устройствам, которые были применены на Бостонском марафоне, - была даже крышка от упаковки скороварки Fagor объемом 6 кварт". Когда полицейские из Топсфилда и управления штата продолжали обыск в спальне Морли и в сарае на заднем дворе, внезапно приехали сотрудники ФБР.

"ФБР многократно заявляло, что не знает, кто вооружил братьев Царнаевых для их кровавой атаки, но полицейские из района Бостона полагают, что подозреваемый находится прямо у них перед носом, а ФБР и прокуратура США по каким-то причинам его защищают", - пишет автор.

Издание напоминает, что спустя три дня после взрывов на марафоне братья Царнаевы убили полицейского Шона Колльера, который охранял Массачусетский технологический институт. Это произошло при перестрелке в Кембридже, которую власти первоначально связали с вооруженным ограблением магазина 7-Eleven неподалеку. Спустя примерно 90 минут братья ограбили молодого бизнесмена и угнали его машину. В новой перестрелке был тяжело ранен другой полицейский и убит Тамерлан, а Джохар скрылся на угнанной машине и спустя некоторое время был схвачен.

Эта вторая полоса хаоса и кровопролития началась вскоре после того, как ФБР опубликовало фотографии двух мужчин, заподозренных во взрывах, подчеркивает издание.

"ФБР доныне утверждает, что до публикации фотографий бомбисты не были ему известны, - и это вопреки тому факту, что в 2011 году сотрудники федеральных ведомств много раз опрашивали Тамерлана и его родственников после того, как сотрудники российских контртеррористических служб предостерегли ФБР и ЦРУ, что перехватили контакты Тамерлана с боевиками на российском Северном Кавказе, откуда эмигрировали Царнаевы (так в оригинале. - Прим. ред.). Представители ФБР также все еще не объяснили, почему в ночь, когда Джохар убил Колльера, сотрудники бюро находились в квартале, где жили Царнаевы, - примерно в миле от МТИ", - говорится в статье.

Автор перечисляет несколько вопросов, которые остались без ответа. Кто убил Колльера? На видеозаписи запечатлены две расплывчатыt фигуры. Суд признал Джохара виновным в убийстве Колльера.

"А вот два еще более интригующих вопроса: кто ограбил магазин 7-Eleven за несколько минут до убийства Колльера и было ли это преступление всего лишь попыткой раздобыть деньги на бензин в рамках плана братьев, которые намеревались доехать с другими бомбами до Нью-Йорка?" - говорится в статье.

"Эти и другие загадки по-прежнему крутятся вокруг Морли, отчасти потому, что двое из его друзей и один член семьи говорят, что он поразительно похож на человека, ограбившего этот 7-Eleven", - пишет издание.

Автор также сообщает: на видеозаписи ограбления запечатлен, помимо грабителя, второй мужчина в серой толстовке с капюшоном, имеющий при себе рюкзак. На суде над Робелем Филлипосом (одним из друзей Царнаева, которые в ночь убийства Колльера выбросили улики из комнаты в общежитии, где жил Джохар), неназванный сотрудник федерального ведомства показал: на допросе Филиппос опознал фото Джохара "в серой толстовке с капюшоном и флуоресцентными буквами" в наборе "недавних фото с камеры видеонаблюдения, сделанных при ограблении 7-Eleven", - пишет издание.

"Что же, Морли и Джохар находились в том 7-Eleven вместе?" - спрашивает автор статьи. Если так, то это важнейшая зацепка. Но "адвокат Морли подтвердил в интервью Newsweek, что его клиента никогда не допрашивали об ограблении", - говорится в статье.

"На суде над Джохаром один сотрудник ФБР показал, что бюро так и не нашло мастерскую братьев для производства бомб. Однако сотрудники правоохранительных органов Массачусетса говорят, что при расследовании, которое Хейуорд начал утром 9 июня 2013 года, в спальне Дэниэла Морли, который имел связи с Тамерланом Царнаевым, было обнаружено то, что могло быть такой мастерской", - пишет издание.

"В тот день полиция Топсфилда арестовала Морли по обвинениям в двух эпизодах оскорбления действием в отношении его матери и ее гражданского мужа, а также в угрозах взорвать бомбу. А затем ничего не произошло. Сотрудники ФБР явились в полицейское управление Топсфилда и забрали значительную часть улик, изъятых из жилища Морли после того, как Хэйуорд применил ордер на обыск. Морли так и не был официально привлечен к суду в связи с обвинениями, которые изложил под присягой Хэйуорд в заявлении о возбуждении уголовного дела, а окружной прокурор округа Эссекс внезапно, без объяснений, снял эти обвинения. Когда его спросили о причинах, его пресс-секретарь переадресовала вопросы ФБР. ФБР ничего не сообщало, даже когда оно молча, спустя несколько месяцев после ареста Морли, вернуло топсфилдской полиции улики, небрежно заявив местным правоохранителям: "Мы ничего не нашли", - пишет журнал, ссылаясь на неназванного руководителя топсфилдской полиции.

Бросс говорил Хэйуорду, что очень боялся сына своей гражданской жены с тех пор, как Морли переехал в их дом, уволившись из лаборатории МТИ. "Одной из его обязанностей на работе была эвтаназия мышей десятками, что, по словам Марка Пашюто (того самого друга, с которым, как сказал Морли, он ездил на рыбалку в утро Марафона), причиняло Морли мучительные ощущения. В 2013 году Пашюто сказал в интервью Newsweek, что часто ездил с Морли на рыбалку, но "не смог припомнить", рыбачили ли они 15 апреля", - пишет издание.

"Следователи подозревают, что Морли также был знаком с Тамерланом: в 2008 году они оба ходили на курс уголовной юстиции в общественном колледже Банкер-Хилл, оба увлекались смешанными боевыми искусствами, как и Пашюто. А Дакуорт сказала Хэйуорду: по словам сына, Пашюто дружил с Тамерланом, а ее сын фактически был "комнатной собачкой" Пашюто - его шофером. Вечером, перед тем как Морли напал на мать, он произнес странную фразу: Пашюто, дескать, пытался подговорить его "сделать кое-что очень нехорошее", - говорится в статье. По данным издания, в тот же вечер Морли сказал матери: "Я сожалею о том, что сделал, и я должен отвечать только перед Богом".

"В июне 2013 года Хэйуорд начал готовить уголовное дело Морли, тщательно классифицируя подозрения Дакуорт и Блосса относительно него. "Я спросил их, придерживается ли Дэниэл мусульманских верований", - написал он в ходатайстве об ордере на обыск, и ему ответили, что "он действительно читал Коран". Морли также учил по компьютеру русский и арабский, а также у него была видеозапись с четкими инструкциями об изготовлении детонатора, похожего на те, которые использовались в бомбах на Бостонском марафоне", - пишет издание.

ФБР несколько раз, в том числе в декабре прошлого года отказывалось отвечать на вопросы Newsweek о Морли. Роберт Лебланк, адвокат Морли, дал простое объяснение в интервью по СМС: "ФБР ошиблось. Очевидно, по этому делу было сильное давление со стороны правоохранительных органов. Они шли по следу, который в случае Дэна привел в тупик". "Когда Лебланка спросили, почему его клиент припас столько материалов для изготовления бомб, адвокат ответил, что Морли не помнит, как это делал, и что "у него произошел нервный срыв", - пишет издание.

Хэйуорда не удовлетворяет это объяснение.

С 9 июня 2013 года до июня 2015 года Морли лежал в трех психиатрических больницах. "Его выписали из больницы Тьюксбери примерно через месяц после того, как федеральный суд присяжных приговорил Джохара Царнаева к смертной казни. Полицейские гадают, совпадение это или нет", - замечает издание. "Это хороший способ держать кого-то подальше от людских глаз, пока не закончится судебный процесс", - заметил в интервью неназванный полицейский, который был знаком с Колльером.

"Неясно, кто оплачивал дорогостоящее лечение Морли в клиниках, что побудило Блосса спросить у некого следователя: "Могло бы ФБР прятать его в больницах?" Поскольку обвинения были сняты, Морли не имеет судимости, он устроился на работу в учреждение штата - водит минивэн, который перевозит стариков", - пишет издание.

Со своей стороны, Хэйуорд сообщил журналу в конце прошлого года, что не бросил это дело. "По мере того как становится доступна новая информация, - заявил он, - мы продолжаем ее отслеживать".