12 января 2018 г. Алисса Дж. Рубин | The New York Times Она уехала из Франции, чтобы сражаться в Сирии, а теперь хочет вернуться. А сможет ли? "Проведя последние пять лет в Сирии, где она присоединилась к исламским экстремистам, Эмили Кёниг хочет вернуться домой, во Францию. Но хочет ли Франция принять ее обратно?" - пишет Алисса Дж. Рубин в американской газете The New York Times. "Дочь полицейского из маленького городка в Бретани, она перешла в ислам подростком. Когда она начала закрывать себя с головы до ног абайей и чадрой, то почувствовала такое презрение со стороны Франции, что, бросив двоих маленьких детей, уехала в Сирию, где в конце концов стала видной пропагандисткой и рекрутером "Исламского государства"*, - рассказывает журналистка. "Она хотела бы вернуться, она попросила прощения у семьи, друзей, родины", - сказала ее мать в интервью выходящей в Бретани газете Ouest-France после того, как поговорила с дочерью по телефону две недели назад. "Личная история г-жи Кёниг необычна, не в последнюю очередь потому, что она, будучи обращенной, смогла добиться высокопоставленного положения в "Исламском государстве"*, в котором доминируют мужчины. И все же дилемма, перед которой ставит Францию ее случай, все чаще встречается в европейских странах. Что им делать с гражданами, которые были боевиками или сторонниками "Исламского государства"* и хотят вернуться на родину?" - говорится в статье. "Многие, как Кёниг, были задержаны или сдались в плен после падения самопровозглашенной столицы "Исламского государства"* - Ракки - в октябре и теперь содержатся в лагерях для военнопленных в регионе Сирии, контролируемом сирийскими курдами, - сообщает Рубин. - Европейские страны, несомненно, предпочли бы, чтобы боевики не возвращались или чтобы их наказали за военные преступления и террористические действия в странах, где они были захвачены. Однако второго трудно добиться, так как европейские страны - противницы смертной казни и не уверены, что государства вроде Ирака и Сирии проведут справедливые судебные процессы". "Курдский регион Сирии, в котором содержится Кёниг, как она сообщила в опубликованном в понедельник видеоролике, - серая зона с точки зрения права. Курды отправляют правосудие и выполняют многие правительственные функции, однако в отношении международного права регион остается частью Сирии - пусть и обладающей самоуправлением - и не признан ни Францией, ни какой бы то ни было другой страной", - говорится в статье. "Если боевики вернутся, Франция сможет наказать их за поддержку террористической группы, но ей будет трудно покарать их за серьезные преступления, совершенные в Сирии или Ираке, - указывает журналистка. - С другой стороны, отпускать бывших боевиков бродить на свободе и пытаться за ними следить - устрашающая угроза безопасности". "Несмотря на то, что возвращающихся боевиков не так много, как боялись власти некоторых стран, нельзя сказать, что они не окажут никакого влияния. Некоторых боевиков убили, а другие уже вернулись в Европу, и даже отдельные случаи могут быть болезненны с точки зрения безопасности и правосудия", - указывает Рубин. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ. Источник: The New York Times