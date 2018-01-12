Правительство США удаляет термин "изменение климата" со своих сайтов

"Изменение климата Трамп считает выдумкой. Анализ правительственных сайтов США наглядно показывает отход от политики времен Обамы", - пишет корреспондент Der Spiegel.

Позиция американского президента влияет на то, как правительство информирует население по этой теме. Как показывает актуальное исследование, проведенное учеными и активистами международной организации Environmental Data and Governance Initiative ("Данные о состоянии окружающей среды и инициатива по управлению"), "упоминания об изменении климата, очевидно на систематической основе, удалялись с официальных сайтов американского правительства", говорится в статье.

Насколько малое значение придает Трамп изменению климата, отражается и на сайте Белого дома. Заголовок "Энергия и окружающая среда" при Бараке Обаме был несколько длиннее: "Энергия, изменение климата и наша окружающая среда". Очевидно, что Трамп вычеркнул словосочетание "изменение климата", полагает корреспондент.

Вскоре после его вступления в должность исчезли и ссылки на участие США в международных климатических соглашениях. Так, сайт Госдепа США больше не ссылается на мероприятия по защите климата, говорится далее.

Обходят стороной слово "климат" и на других правительственных сайтах. Например, программа Агентства по охране окружающей среды США, ранее называвшаяся Climate Ready Water Utilities ("Водоснабжение, адаптированное к климату"), звучит теперь как Resilient Water Utilities ("Водоснабжение, устойчивое к нагрузкам"), отмечается в публикации.

Агентство по охране окружающей среды также удалило сайт, посвященный плану "Чистая энергия", согласно которому Обама хотел сократить выброс углекислого газа американскими электростанциями.

"Удаление информации об изменении климата с правительственных сайтов не повлияет на реальное положение вещей в вопросе изменения климата", - пишут авторы исследования. По их мнению, американское правительство хочет завуалировать данную тему и подвергнуть сомнению консенсус ученых в том, что изменение климата существует и что на него оказывает влияние человек.

Между тем на пресс-конференции в четверг Трамп объявил, что не исключает возврата к Парижскому соглашению об изменении климата. Окружающая среда очень важна для него, подчеркнул Трамп. "Мы хотим чистой воды, чистого воздуха, но мы также хотим, чтобы компании были конкурентоспособными", - цитирует его издание.