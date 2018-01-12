Большинство вернувшихся из ИГИЛ* сейчас на свободе

По данным Федерального управления уголовной полиции ФРГ, с 2012 года более 960 мужчин и женщин выехали из Германии, чтобы примкнуть к "Исламскому государству"* и другим террористическим организациям в Сирии и Ираке. Треть из них уже вернулись обратно в Германию, передает немецкое издание Der Spiegel.

"Перед приближающимся концом террористической группировки органы безопасности ожидают потока возвращающихся из ИГИЛ*. Это ставит перед Германией сложные задачи", - пишет автор публикации Мартин Кноббе.

По данным опроса, проведенного SPIEGEL и "Баварским радио" среди представителей МВД и Минюста, большинство из тех, кто уже вернулся из зон боевых действий в Сирии и Ираке, находятся на свободе.

Так, например, из федеральной земли Гамбург в Сирию выехали 80 мужчин и женщин, 25 из них вернулись и только один был заключен под стражу, сообщает издание.

"Результат опроса наглядно показывает одну проблему. Во многих случаях отсутствуют доказательства того, что выехавшие из страны действительно являлись членами террористического объединения либо поддерживали его", - отмечает автор публикации.

"Одной из причин слабой доказательной базы является то, что только малое количество вернувшихся предстают перед судом как правдивые свидетели", - говорится в статье.

Гидо Штайнберг, исламовед, выступающий экспертом во многих судебных процессах, связанных с терроризмом, считает: "У людей создается впечатление, что, если они сейчас расскажут всю правду, то они сделают себе хуже, чем если бы они вообще ничего не говорили". По мнению эксперта, желательным был бы политический сигнал о том, что сотрудничество с властями будет поощряться, передает издание.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.