"Мы отказываемся от любого контакта с Австрийской партией свободы"

"Евреи в Австрии чувствуют себя в опасности - из-за мусульманского антисемитизма и правопопулистской партии FPÖ (Австрийская партия свободы)", - передает немецкое издание Der Spiegel. О сложном положении евреев в стране рассказал изданию Оскар Дойч, президент еврейской общины Австрии.

Вряд ли в каком-то другом европейском городе настолько хорошо представлена живая еврейская культура, как в Вене. "Здесь у нас очень хорошая еврейская инфраструктура", - заметил Оскар Дойч. И, тем не менее, евреи в Австрии оказываются под все большим давлением.

"После волны мигрантов в Австрию антисемитизм сильно вырос, однако это не нужно связывать с беженцами. Как и во многих странах Европы, антисемитизм ощутимо растет в целом везде. (...) Существует еще левый антисемитизм, который выражается в таких лозунгах, как "Смерть государству Израиль", - отметил Дойч.

Отвечая на вопрос об отношении к Австрийской партии свободы, вошедшей в декабре в коалиционное правительство Австрии, Дойч заявил: "Это наше демократическое право, отказываться от любого контакта с министрами из FPÖ. Такое решение было единогласно принято культурным советом еврейской общины в Вене. И я этому очень рад".

"Не было бы лучшим вариантом стремиться к переговорам?" - поинтересовался корреспондент Хаснаин Казим.

"Переговоры - это всегда хорошо, однако надо знать, с кем садишься за один стол переговоров. Представители FPÖ всегда имели контакты с неонацистами, им было трудно дистанцироваться от национал-социализма, они возбудили недовольство по отношению к людям других культур и религий. (...) Есть много причин избегать этих людей", - ответил общественный деятель.

"Представители немецкого национального движения в Австрии были идейными первопроходцами политического антисемитизма, многие были преступниками нацистского режима, и до сегодняшнего дня их братья по духу тоскуют по тому времени. Поэтому FPÖ не является нормальной партией, мы не можем с ней сотрудничать", - добавил Дойч.

"В настоящее время FPÖ пытается посылать евреям дружественные сигналы. Особенно громко они обвиняют мусульман в антисемитизме. Не считаете ли Вы это их попыткой заменить свой образ врага в лице еврея антиисламской позицией?" - поинтересовался журналист.

"Да, однако, если речь идет о враждебности по отношению к иностранцам (...), то как можно всерьез воспринимать кажущиеся позитивными высказывания FPÖ? Сегодня это мусульмане, а завтра будут другие меньшинства", - считает Дойч.

Отвечая на вопрос о том, повлияло ли на обстановку в Вене решение Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля, Оскар Дойч рассказал: "В Вене были демонстрации против этого. К сожалению, демонстранты перешли границы, так как на арабском и персидском выкрикивались лозунги "Режьте евреев" и подобные. У каждого есть право принимать участие в демонстрации, но призывы к насилию и распространению ненависти никто не должен терпеть".