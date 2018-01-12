Президентские выборы в Чехии: наихудший выбор

Действующий президент Чехии Милош Земан является фаворитом президентских выборов, которые пройдут в стране в пятницу и субботу. Он расколол страну своим популизмом и хамством, считает корреспондент немецкой Der Spiegel Кено Верзек.

Когда президент Чехии Милош Земан шутит, складывается ощущение, что "он не в себе", замечает автор статьи. "Однако многое из того, что говорит 73-летний глава государства, является продуманной (...) провокацией. Он считает, что мусульмане по большей части не склонны к интеграции, а большинство цыган "боятся работы".

"Земан предлагает считать аннексию Крыма "свершившимся фактом" и компенсировать Украине территории российскими нефтью и газом", - передает журналист.

"Милош Земан с удовольствием хамит, ненавидит политкорректность и позиционирует самого себя как одинокого борца с якобы насквозь коррумпированным чешским и европейским истеблишментом", - говорится в статье.

У него неплохие шансы на нынешних президентских выборах, замечает автор. "Согласно опросам, он опережает всех остальных кандидатов. Однако, по всей видимости, без второго тура через неделю все-таки не обойтись: согласно прогнозам, в первом туре действующий глава государства может рассчитывать не на половину, а лишь на 30% голосов избирателей. (...) Личность Земана и его эскапады сильно раскололи Чехию в последние годы - примерно половина избирателей не хочет видеть его в президентском кресле еще один срок", - передает издание.

Его основным противником станет, по всей видимости, бывший глава Академии наук Чехии, ученый-физик Иржи Драгош. Беспартийный 68-летний Драгош, пишет автор, "как в политическом, так и в личном плане представляет собой полную противоположность Земану. Он и подает себя соответствующим образом: как умеренного сторонника консервативных идей, который дает не популистские, а хорошо аргументированные комментарии на такие щекотливые темы, как миграция или переход на евро".

Однако, по мнению политолога Иржи Пеге, директора Нью-Йоркского университета в Праге, нынешние выборы будут "выбором за или против Земана".

"Президент выполняет в Чехии репрезентативную функцию, однако традиционно имеет большую значимость в качестве национального символа", - говорится в статье.

Земан заручился поддержкой большой части жителей страны благодаря своим высказываниям против мигрантов, ислама и истеблишмента. "При помощи своих провокационных замечаний он циничным и популистским образом формировал ту атмосферу в обществе, которая ему была нужна для того, чтобы утверждать: элита и СМИ настроены против него, когда он говорит правду", - отмечает в беседе с изданием политолог Якуб Янда из аналитического фонда "Европейские ценности".

Однако со временем почитателей его вульгарных высказываний и выставляемого напоказ нездорового образа жизни становилось все меньше. Он открыто заявлял о том, что много пьет и курит, несмотря на диабет и связанные с ним проблемы неврологического характера. Сегодня он не может обходиться при ходьбе без трости, говорится в статье.

"Если Земан будет переизбран, это укрепит тенденцию, наметившуюся после парламентских выборов в октябре прошлого года: тогда партиям, выступавшим против истеблишмента, в том числе правопопулистской "Акции недовольных граждан" миллиардера Андрея Бабиша (который стал премьер-министром), удалось набрать 60% голосов".

По мнению политолога Пеге, политическая неопределенность в Чехии еще продолжится какое-то время. "С одной стороны, Бабиш разделяет отдельные ксенофобские позиции Земана или делает заявления, аналогичные тем, что доносятся из Польши или Венгрии". "С другой, Бабиш - прагматичный бизнесмен, это может послужить причиной того, что у него будут разногласия с Земаном", - цитирует издание слова эксперта.