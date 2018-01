12 января 2018 г. Рис Блейкли, Том Парфитт | The Times Беременные россиянки стекаются во Флориду за солнцем (и американскими паспортами) "Отношения между Вашингтоном и Москвой могут быть холодными, но российский средний класс решил, что за одним подарком ко дню рождения все же стоит съездить в США - за американским гражданством", - пишут Рис Блейкли и Том Парфитт, корреспонденты The Times. Во Флориде процветает доходная индустрия "материнского туризма", и будущие матери из России стекаются в этот штат перед родами, говорится в статье. "Специалисты в клиниках говорят, что преимущества рождения ребенка в США включают в себя доброжелательных медсестер и отдых от российской погоды. Впрочем, главный стимул остается неупомянутым - американское гражданство для ребенка и потенциально для всей семьи", - пишет издание. "В ходе предвыборной кампании президент Трамп требовал положить конец практике автоматического предоставления гражданства США всем рожденным там детям", - напоминают журналисты. Впрочем, согласно местным экспертам по недвижимости, как раз квартиры в зданиях под брендом "Трамп" пользуются популярностью среди богатых россиянок, которые приезжают рожать в солнечный штат. Один россиянин, как представляется, проживавший в Trump Royale, выложил в соцсети фотографии российского и американского паспортов своей новорожденной дочери с подписью: "Ура!!! Двойное гражданство!!!" Рождение ребенка и проживание месяца три в здании Трампа может обойтись в 80 тыс. долларов. Более скромное размещение снижает расходы приблизительно до 20 тыс., отмечает издание. "Толпы беременных девушек приезжают сюда и потом увозят с собой толпы маленьких американцев", - написала в блоге одна россиянка, родившая ребенка в Майями. Источник: The Times