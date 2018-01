12 января 2018 г. Энн Эпплбаум | The Washington Post Той Америки, которая нужна Европе, сейчас нет Коснувшись российской пропагандистской кампании в Чехии, журналистка Энн Эпплбаум рассказывает в The Guardian об опубликованном на прошлой неделе 200-страничном докладе демократов из сенатского комитета по международным отношениям "Ассиметричное наступление Путина на демократию в России и Европе" (Putin's Assymetric Assault on Democracy in Russia and Europe), в котором имеются главы, посвященные Франции, Германии, Великобритании, Венгрии, Болгарии, странам Балтии и не только. "Если прочитать этот доклад комитета полностью, он расскажет мрачную историю о многолетних постоянных, непрерывных попытках подорвать политику и экономику всех важнейших союзников Соединенных Штатов. Российское государство тратит на них немного: те же самые виды конспиративных материалов повторно используются по всему континенту, слегка измененные в соответствии с местными вкусами, и расходы на приобретение влияния и финансирование политических партий, по-видимому, несут частные компании", - передает журналистка. "Некоторые страны отбиваются. Балтийские и скандинавские создали национальные программы по отслеживанию дезинформации, французские СМИ подготовились к российскому вмешательству перед последними выборами и попытались ему противостоять. Но Соединенные Штаты пока никак не противятся посягательствам этого нового мира. Наша собственная политика так искажена президентом, который отказывается признать свои связи с Россией, что республиканцы, входящие в упомянутый сенатский комитет, отказались подписать этот педантичный, хорошо подтвержденный документами и совершенно не сенсационный отчет или высказаться за изложенные в нем разумные и прагматичные рекомендации, которые должен прочесть каждый, кому это интересно", - говорится в статье. "Очень медленно часть политического руководства Европы начинает сосредоточиваться на представляемой российскими кампаниями по насаждению влияния угрозе союзничеству, единству и самой демократии. Но американского руководства, стимулировавшего сопротивление фашизму и коммунизму в прошлом, сейчас нет. Сейчас нет не только концентрированной, единой американской политики - в отчете отмечено, что Госдепартамент Рекса Тиллерсона пока упрямо отказывается воспринять эту проблему серьезно, несмотря на требования Конгресса, - но и даже символического стремления к союзничеству, солидарности и демократическим ценностям", - указывает Эпплбаум. Источник: The Washington Post