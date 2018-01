12 января 2018 г. Алекс Хортон | The Washington Post Трамп похвалил поставку истребителей F-52 в Норвегию. Но такие самолеты существуют лишь в игре Call of Duty "Президент Трамп вызвал переполох своим объявлением о том, что США поставили истребители F-52 в Норвегию", - передает корреспондент The Washington Post Алекс Хортон. "Речь шла о секретном продвинутом самолете, способном побить российские аналоги? Или об уловке, чтобы одурачить аналитиков разведки? - задается вопросом автор. - Как оказалось, ни то ни другое". "Трамп похвалил продажу вымышленных самолетов в присутствии премьер-министра Норвегии Эрны Сульберг в Белом доме в среду, комментируя совершенно реальные и расширяющиеся отношения в сфере обороны с союзником Америки в Северной Европе", - говорится в статье. "В ноябре мы начали поставку первых истребителей F-52 и F-35, - цитирует издание Трампа. - Всего планируется доставить 52 самолета, и уже некоторое количество их было доставлено раньше срока". "Трамп зачитывал заявление и, похоже, спутал цифру 52, указывающую на количество самолетов, с обозначением, которое дается истребителям в американском арсенале, таким как F-35 Lightning II", - поясняет журналист. Как сообщает корреспондент, F-52, по крайней мере в пиксельной форме, существует в выпуске 2014 года популярной франшизы Call of Duty. Игроки находятся у штурвала самолета, парящего над каньоном, и могут стрелять ракетами и из скорострельного пулемета в сцене, которая напоминает другую вымышленную воздушную битву - обстрел "Звезды смерти" в фильме "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда". Пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс не откликнулась на просьбу издания прокомментировать эпизод и не ответила на вопрос, является ли Трамп поклонником игры Call of Duty. Источник: The Washington Post