12 января 2018 г. Фрида Гитис | The Washington Post Кандидат в президенты Мексики получает неожиданный импульс от Трампа - и Путина "Давние стенания о "бедной Мексике, которая так далеко от Бога и так близко от США", в XXI веке обретают новое звучание. В эру социальных сетей расстояние исчезает, и теперь Мексика оказывается не только рядом с США, но и на расстоянии клика от России и ее хакерских контор", - пишет в The Washington Post колумнист World Politics Review Фрида Гитис. Гитис напоминает о словах советника по нацбезопасности США Герберта Макмастера, заявившего, что мексиканские избиратели стали мишенью российских операций по вмешательству в выборы. Что именно Россия делает в Мексике, Макмастер не уточнил. "Но, исходя из других действий Путина, можно предположить, в каком отношении выборы в Мексике вписываются в его глобальное стратегическое видение, - пишет журналистка. - Путин пытался главным образом ослабить Запад - США и Европу - и дискредитировать демократию. Эта двойная цель усиливает глобальную власть России в сравнении с Западом и укрепляет позиции Путина внутри страны: если жители демократических государств разочарованы в этой системе, менее вероятно, что россияне потребуют настоящей демократии для себя". Между тем в Мексике еще несколько месяцев назад один из кандидатов начал набирать популярность благодаря загранице, отмечает обозреватель: популист Андрес Мануэль Лопес Обрадор "получал аплодисменты, нападая на Трампа и США", и "каждое оскорбление Трампа воспламеняло его предвыборную кампанию". "Мексиканцы шутили, что Трамп стал организатором кампании Лопеса Обрадора, - пишет Гитис. - Возможно, теперь и Путин работает над тем, как помочь делу антиамериканского кандидата". Наблюдатели заметили, что телеканал RT начал выделять много эфирного времени представителю Лопеса Обрадора Джону Акерману, а ведущий RT даже назвал Акермана "нашим человеком в Мексике". "Мексиканцам не нужны российские манипуляторы в социальных сетях, которые рассказали бы им о недостатках их демократии" - у них есть свои глаза и свои СМИ, отмечает автор статьи. Однако небольшая помощь со стороны россиян, усиливающая послание в соцсетях, может в итоге склонить чашу весов. "Если Обрадор победит, у Путина будет еще один повод улыбнуться мимолетной самодовольной улыбкой", - считает журналистка. Между США и Мексикой были дружественные взаимовыгодные отношения, а "это, скорее всего, переменится при Обрадоре, который коренным образом изменит направление и суть отношений". "Решение, конечно, зависит от мексиканских избирателей. Им надлежит заботиться о собственных интересах. Но теперь им приходится это делать, с тревогой осознавая, что на их судьбу влияет не только политика их ближайшего соседа на севере, но и цифровая близость российской кибербригады", - заключает Гитис. Источник: The Washington Post