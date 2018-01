12 января 2018 г. Барри Сврлуга | The Washington Post Сколько русских будет на Олимпиаде? Никто не знает, и это проблема "Казалось, это было впечатляюще, не правда ли, когда в начале декабря Международный олимпийский комитет большим жирным шрифтом объявил, что Олимпийский комитет России будет отстранен от предстоящих игр в Пхенчхане? Эти русские, понимаете ли, участвовали в систематической, спонсируемой государством программе допинга и поэтому будут наказаны. Конечно, за исключением тех, кто чист", - пишет Барри Сврлуга в статье для The Washington Post. Однако, по его словам, неизвестно, "каких российских атлетов МОК считает чистыми или, говоря откровенно, как это собираются определять". "Чтобы защитить права людей, имеющих к этому отношение, МОК не может комментировать какие-либо отдельные случаи, но в положенный срок сообщит список приглашенных", - заявили изданию в пресс-службе МОК. Олимпийское сообщество "стоит на ушах", однако назначенная МОК комиссия во главе с Валери Фурнейрон "не сообщила, сколько случаев уже рассмотрела, сколько рассмотрит и как именно будет это делать". Известно, отмечается в статье, что спортивные федерации должны представить имена спортсменов и получить одобрение до 28 января, за 12 дней до церемонии открытия. Более того, Спортивный арбитражный суд в среду сообщил, что 42 отстраненных от будущих Олимпиад россиянина подали апелляции, и окончательное решение по каждому случаю будет вынесено до 31 января. "Учитывая все это, примите во внимание, что русские отправили 232 спортсмена на свою домашнюю Олимпиаду четыре года назад. Теперь русских "отстранили". Сколько мы можем ожидать "олимпийских спортсменов из России", как их называет МОК, которые все равно заявятся? Сто или, может быть, 150? Даже 200?" - задается вопросом автор статьи. "Состояние неопределенности" затрагивает не только россиян, но и спортсменов из других стран, подчеркивает Сврлуга. Автор статьи указывает на то, что олимпийская квалификация может зависеть от мирового рейтинга спортсмена. Он приводит в пример мужской скелетон, где атлет должен входить в топ-60, чтобы была рассмотрена возможность его участия в Олимпиаде. Журналист пишет: "Следите за простым предположением: что, если спортсмен из, скажем, Канады, занимает 62-е место в мировом рейтинге. До того как состоялась квалификация, он направляется на финальное состязание чемпионата мира, который пройдет в эти выходные в Санкт-Морице, Швейцария". "Скажем, перед этим канадцем в мировом рейтинге находятся пять россиян. Канадец не знает, вычистит ли комиссия Фурнейрон этих россиян, что переведет канадца в топ-60. Как ему подходить к предстоящей гонке? Агрессивно, чтобы попытаться подняться в рейтинге? Или как обычно, чтобы защитить то место, которое у него уже есть?" - продолжает Сврлуга. В некоторых видах спорта есть также квоты, основанные на общих показателях страны, и они определяют количество спортсменов, которые она может направить, добавляет журналист. Многие россияне, в том числе отстраненные МОК, на законных основаниях участвуют в мировых турнирах, поскольку запрет МОК касается только Олимпиады. В результате российские атлеты "могли получать места, которые увеличивают российскую квоту". "Но должны ли результаты российских спортсменов, которых отстранят от Пхенчхана, использоваться для определения числа российских участников в том или ином виде спорта и, как следствие, сыграть роль в том, чтобы спортсмены из других стран оказались в стороне? Конечно, нет", - подчеркивается в статье. Источник: The Washington Post