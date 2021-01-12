У людей, переболевших Covid, иммунитет сохраняется не менее 8 месяцев

"(...) В то время как эпидемия, похоже, перешла на второй круг, есть хорошие новости в плане индивидуального иммунитета. По данным исследования, проведенного командой из Института иммунологии Ла-Хойи (Сан-Диего, Калифорния), опубликованного в журнале Science, люди, переболевшие Covid-19, получают защиту от повторного заражения в течение как минимум 8 месяцев", - пишет Le Figaro.

"Это важная и обнадеживающая информация, подтверждающая, что Covid-19 вызывает относительно предсказуемый иммунный ответ", - указывает Венсан Фейе, исследователь из Центра иммунологии Марселя-Люмини. - В начале эпидемии возникали вопросы о продолжительности защиты, и даже говорилось об очень коротком иммунном ответе - от 3 до 4 месяцев. В конечном итоге, мы переходим к более классической схеме".

"Американские ученые изучили различные механизмы иммунной системы около 200 пациентов, вылечившихся от Covid-19, в том числе 43 человек, заразившихся за период более 6 месяцев. У большинства развилась среднетяжелая форма заболевания и им не потребовалась госпитализация. У 95% бывших пациентов, участвовавших в исследовании, "данные показывают, что, по крайней мере, 3 компонента иммунной памяти присутствуют через 5-8 месяцев после появления симптомов", - подчеркивает Шейн Кротти, который руководил исследованием.

"Иммунный ответ представляет собой сложное явление, выходящее за рамки выработки антител В-лимфоцитами, которые хранят в памяти свойства инфекционного агента, чтобы иметь возможность с ним бороться. В то же время в организме развивается реакция, называемая клеточной, когда Т-лимфоциты целенаправленно поражают инфицированные клетки организма, чтобы избавиться от них. Как описывалось в статье в Science, через 7 месяцев после инфицирования в крови испытуемых оказалось больше В-лимфоцитов, чем в первый месяц. Число Т-лимфоцитов, по-видимому, снижалось, но они все еще присутствовали почти у 9 пациентов из 10 через 6-10 месяцев после инфицирования", - передает Le Figaro.

"(...) Пока ни одно исследование с уверенностью не подтвердило то, защита, вызванная вакцинацией, должна иметь как минимум эквивалентную продолжительность. Лабораторные анализы показали сильный иммунный ответ на выработку антител у вакцинированных людей и на клеточном уровне, - отмечается в публикации. "Вполне вероятно, что такая защита будет дольше, - комментирует Венсан Фейе. - Конечно, у нас пока недостаточно ретроспективного анализа, чтобы быть уверенными, но если первичная инфекция вызывает устойчивый иммунный ответ через 6 или 8 месяцев, то было бы очень удивительно, если бы он не продлился дольше. В отношении Sars-CoV-1 мы говорим об иммунитете на один или два года".

"(...) Новая мутация коронавируса из Южной Африки беспокоит специалистов еще больше, чем недавно обнаруженный штамм из Великобритании. Ученые обнаружили in vitro, что эта мутация блокирует действие определенных антител на спайк-белок, тот ключ, который позволяет вирусу проникать в наши клетки, - указывает издание. "Мы должны наблюдать за этой мутацией, потому что в долгосрочной перспективе она может реально повлиять на наш иммунитет, - считает Эрик Вивье, профессор иммунологии в университете Экс-Марсель и исследователь Центра иммунологии Марсель-Люмини. - Из-за нее некоторые антитела больше не распознают спайк-белок. Но другие антитела, которые прикрепляются к другим точкам этого белка, продолжают блокировать вирус. Таким образом, иммунная система может быть затронута этим вариантом коронавируса, но она должна будет оставаться достаточно эффективной".

"Если в ближайшие месяцы на спайк-белок повлияют слишком много мутаций, то эффективность вакцин будет поставлена под сомнение. Потребуется ли, как в случае с гриппом, регулярно обновлять различные вакцины? Пока еще мы до этого не дошли, и, хотя в краткосрочной перспективе массовая вакцинация является нашим лучшим лекарством от эпидемии, важно не упускать из виду другие средства, - рассуждает автор публикации. "Вакцина - это только часть арсенала, - комментирует Эрик Вивье. - Одна из главных целей и задач - избежать тяжелой формы".