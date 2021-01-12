Эксперты ВОЗ в Ухане находятся в условиях усиленного надзора

"(...) Их будет десять. Десять экспертов в области вирусологии, общественного здравоохранения, зоологии, эпидемиологии из Германии, Австралии, Дании, США, Японии, Великобритании, Нидерландов, Катара, России и Вьетнама. Ровно через год после первой официальной смерти от Covid-19 Пекин, наконец, дал разрешение команде ученых, назначенных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), приехать в Ухань для расследования происхождения коронавируса", - пишет журналистка Liberation Лоранс Дефрану.

"В прошлый четверг, после нескольких месяцев переговоров некоторые ученые уже были в пути, когда Китай объявил, что им отказывают в выдаче всех виз под тем предлогом, что "проследить происхождение вируса - очень сложная задача". После всеобщих протестов, в частности, со стороны главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, все же очень примирительно настроенного в отношении Пекина, в эти выходные препятствия были устранены, и китайские власти заявили о "недопонимании", - отмечается в статье.

"(...) Экспертов во всех поездках будут сопровождать китайские ученые и официальные лица. Согласно конфиденциальным документам, полученным The New York Times в ноябре, ВОЗ согласилась с тем, что ключевые части расследования (первые пациенты и роль рынка морепродуктов) будут выполняться китайской стороной. Иностранным экспертам разрешат только "изучить" и "дополнить" результаты своих китайских коллег, но не переделывать исследования", - поясняет автор статьи.

"Несмотря на то, что пандемия уже унесла почти 2 млн жизней во всем мире, ученым крайне важно понять ее источник. Почти наверняка естественным хозяином Sars-Cov-2 является летучая мышь. Но до сих пор не ясно, как коронавирус передался человеку. Рынок морепродуктов в Ухане, долгое время считавшийся эпицентром пандемии, уже был закрыт и продезинфицирован 31 декабря 2019 года. Но теперь ученые считают его одним из первых известных очагов передачи вируса от человека человеку, и уже не местом первой передачи от животных человеку", - сообщает журналистка.

"Эксперты намерены изучить две основные версии происхождения пандемии. Во-первых, это гипотеза о случайной утечке коронавируса из вирусологической лаборатории в Ухане. Осмотр дневников исследований и сравнение секвенирования вирусов, изучаемых в лаборатории, и вирусов, находящихся в обращении, способно опровергнуть или подтвердить сомнения", - пишет Libération.

"Исследователи также могут проработать малоизвестную до сих пор информацию о передаче вируса человеку в ходе интенсивного разведения пушных зверей, в частности енотовидных собак (разновидность енотов) и норки", - говорится далее.

"(...) Но самое большое препятствие для расследования - политическое. После катастрофического управления в первые недели после обнаружения новой легочной инфекции (наложенное на врачей молчание, организация банкета для 40 тыс. семей в Ухане, давление на ВОЗ с целью недооценки серьезности эпидемии и т. д.), китайским властям пока удавалось воспрепятствовать въезду международных экспертов в Ухань. (...) Коммунистической партии Китая крайне важно придерживаться такого повествования, которое обелило бы ее от любых ошибок, позволив ей восхвалять превосходство авторитарной китайской модели и рекламировать свои вакцины", - комментирует автор публикации.

"В течение нескольких месяцев официальная пропаганда утверждала, что вирус завезли американские спортсмены в октябре 2019 года, а в каждом новом случае Covid в Китае обычно обвинялись ввозимые замороженные продукты, хотя это маловероятно", - указывает Лоранс Дефрану.

"(...) Так, на своей пресс-конференции в понедельник официальный представитель Министерства иностранных дел Чжао Лицзянь изложил экспертам линию, которой им надлежит следовать по мнению партии: "Для отслеживания происхождения коронавируса, вероятно, потребуется рассмотреть несколько в стран, в которых [...] было выявлено наибольшее количество случаев на ранней стадии эпидемии, и ВОЗ необходимо будет провести аналогичные расследования в других странах и регионах".