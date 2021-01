12 января 2021 г. Эндрю Хиггинс | The New York Times Искусство лжи? Чем больше, тем лучше "В депеше в Вашингтон в 1944 году Джордж Ф. Кеннан, советник посольства США в сталинской Москве, предупреждал об оккультной силе лжи, отмечая, что советская власть "доказала некоторые странные и тревожные закономерности человеческой природы". Самым важным из них, писал он, является то, что многих людей "можно заставить чувствовать и верить практически во что угодно". Независимо от того, насколько недостоверным может быть что-либо, писал он, для людей, которые в это верят, это становится правдой. И обретает вескость и всю силу истины", - пишет The New York Times. "Понимание Кеннана, основанное на его опыте работы в СССР, теперь получает навязчивый резонанс в Америке, где десятки миллионов верят в "истину", изобретенную президентом Трампом: что Джозеф Р. Байден-младший проиграл на ноябрьских выборах и стал избранным президентом только путем обмана, - указывает издание. - Во лжи как в политическом инструменте вряд ли есть что-то новое. (...) Готовность и даже энтузиазм в том, чтобы поддаваться обману, стали в последние годы движущей силой политики во всем мире, особенно в таких странах, как Венгрия, Польша, Турция и Филиппины, все из которых управляются популистскими лидерами, умеющими затуманивать правду или сбривать правду или просто изобретать ее". "Янез Янша, правый популист, который в марте стал премьер-министром Словении, родной страны Меланьи Трамп, поспешил принять ложь Трампа о том, что он победил. Янша поздравил его после ноябрьских выборов, заявив, что "совершенно очевидно, что американский народ избрал" Трампа, и посетовав на "отрицание фактов" ведущими СМИ", - сообщается в статье. "Даже Великобритания, которая считает себя бастионом демократии, стала жертвой прозрачной, но широко распространенной лжи, проголосовав в 2016 году за выход из ЕСоюза после утверждений лагеря сторонников "Брекзита" о том, что выход из блока будет означать дополнительные 350 млн фунтов стерлингов или 440 млн долларов еженедельно для государственной службы здравоохранения страны. Те, кто продвигал эту ложь, в том числе политик Консервативной партии, который затем стал премьер-министром Великобритании, Борис Джонсон, позже признали, что это была "ошибка" - но только после того, как они победили на выборах", - пишет газета, добавляя, что "более крупная и разрушительная ложь, которая не просто манипулирует с цифрами, а меняет реальность, получила необычайное распространение в Венгрии. Там лидер популистов Виктор Орбан представил финансиста и филантропа Джорджа Сороса, еврея венгерского происхождения, в качестве теневого вдохновителя зловещего заговора с целью подорвать суверенитет страны, заменить коренных венгров иммигрантами и разрушить традиционные ценности". (...) "В Польше глубоко консервативная Партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского, находящаяся у власти с 2015 года, продвигает свою собственную многоцелевую меняющую реальность теорию заговора. Она вращается вокруг неоднократно опровергавшегося заявления партии о том, что гибель в 2010 году множества высокопоставленных польских чиновников, в том числе брата Качиньского - тогдашнего президента Польши - в авиакатастрофе на западе России была результатом заговора, организованного Москвой и при содействии или хотя бы при сокрытии соперников партии в Варшаве. В то время как польские, российские и независимые эксперты обвинили в катастрофе плохую погоду и ошибку пилота, мнение о том, что это была умышленная смерть, нашло отклик среди стойких сторонников "Закона и справедливости". Оно одновременно питало и укрепляло их мнение о том, что лидеры предыдущего центристского правительства - не просто политические соперники, а предатели, состоящие в сговоре с многовековым противником Польши, Россией, и бывшей коммунистической элитой Польши", - говорится в публикации. "Полезность лжи в больших масштабах была впервые продемонстрирована почти столетие назад такими лидерами, как Сталин и Гитлер, который изобрел термин "большая ложь" в 1925 году и пришел к власти, опираясь на ложь о том, что евреи несут ответственность за поражение Германии в Первой мировой войне. Для немецких и советских диктаторов ложь была не просто привычкой или удобным способом отшлифовывать нежелательные факты, но и важным инструментом правления. (...) Продвигая собственную большую ложь - что он одержал "священную подавляющую победу на выборах" - и, придерживаясь ее, несмотря на множество судебных постановлений, утверждающих обратное, Трамп возмутил своих политических оппонентов и заставил даже некоторых из своих давних сторонников качать головой, глядя на его лживость. Принимая эту большую ложь, президент избрал путь, который часто срабатывает - по крайней мере, в странах без прочно независимых правовых систем и средств массовой информации, а также других проверок на соответствие действительности". "Например, после 20 лет пребывания у власти в России президент Владимир Путин продемонстрировал, что Кеннан был прав, когда в 1944 году писал в письме из российской столицы: "Что правда, а что ложь, здесь решают люди". Многие из лживых фактов Путина относительно незначительны, например, утверждения о том, что журналисты, которые разоблачили роль российской службы безопасности в отравлении оппозиционного лидера Алексея Навального, работали на ЦРУ. Другие - нет, как, например, его заявления в 2014 году о том, что российские солдаты не участвовали в захвате Крыма у Украины или в боевых действиях на востоке Украины (Позже он признал, что, "конечно", они были вовлечены в захват Крыма)", - отмечается в статье. "Но между российским лидером и побежденным американским лидером есть различия, говорит Нина Хрущева, профессор и эксперт по советской и другим формам пропаганды в Новой школе в Нью-Йорке. "Путинская ложь не такая, как ложь Трампа: она тактическая и оппортунистическая", - считает она. "Они не пытаются переопределить всю вселенную. Он продолжает существовать в реальном мире". "Несмотря на свое открытое преклонение перед президентом России и системой, которой тот руководит, указывает она, Трамп, настаивая на своей победе в ноябре, не столько имитирует Путина, сколько заимствует у Сталина, который, спровоцировав катастрофический голод, унесший жизни миллионов в начале 1930-х годов, заявил, что "жить стало лучше, товарищи, жить стало веселее". "В этом и заключается большая ложь, - отмечает Хрущева. - Она охватывает все и переопределяет реальность. В ней нет дыр. Вы либо принимаете все целиком, либо все рушится. Так и случилось с Советским Союзом. Он рухнул". "Разрушится ли вселенная Трампа сейчас, когда некоторые союзники обратились в бегство, а Twitter лишил его самого мощного рупора для трансляции лжи - вопрос открытый. Даже после осады Капитолия протрамповскими бунтовщиками более 100 членов Конгресса проголосовали против результатов выборов. Многие миллионы людей по-прежнему верят ему, и их вера подкрепляется пузырями социальных сетей, которые часто так же герметично запечатаны, как пропаганда советских времен. (...) Восхождение Трампа также помогло расширить возможности двоюродного брата большой лжи - бума дезинформации в социальных сетях и ультраправой измышлений о теориях заговора. Это наиболее заметно воплотилось в глобальной экспансии Qanon, когда-то малоизвестного маргинального феномена, согласно которому миром управляет клика влиятельных либеральных политиков, которые являются садистами- педофилами. Трамп не дезавуировал учеников Qanon, многие из которых участвовали в беспорядках в Капитолии в прошлую среду. В августе он хвалил их как людей, "любящих нашу страну". "В той или иной степени каждое новое поколение впадает в шок, узнав, что лидеры лгут и что люди им верят. "Никогда прежде ложь не была столь повсеместной, как сегодня. Равно как и столь бесстыдной, систематической и постоянной", - писал родившийся в России французский философ Александр Койре в своем трактате 1943 года "Размышления о лжи". Однако более всего Койре огорчало то, что ложь даже не должна быть правдоподобной, чтобы срабатывать. "Напротив, - писал он, - чем грубее, масштабнее и возмутительнее ложь, тем легче ей поверить и принять ее". Источник: The New York Times