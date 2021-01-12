Первый подтвержденный случай заражения коронавирусом, возможно, произошел в Италии

"Коронавирус начал распространяться по миру из Китая с декабря 2019 года. Однако новое исследование показало, что один из случаев заражения произошел уже в ноябре 2019 года", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel.

"Когда 10 ноября 2019 года 25-летняя женщина в Милане решила обследовать высыпание на коже, никто еще не думал о новом виде коронавируса. У молодой итальянки была взята лишь биопсия кожи. Других жалоб на здоровье у женщин не было", - передает издание.

"Теперь же жительница Милана, возможно, была идентифицирована как первая пациентка пандемии Covid-19. Это открытие было сделано международной командой ученых, координируемой Миланским университетом".

"В этой пандемии есть случаи, когда раздражение кожи является единственным симптомом", - сказал, по данным итальянской газеты La Repubblica, миланский патолог Раффаэль Джанотти. Поэтому он и его коллеги еще раз изучили атипичные образцы кожи с неустановленными диагнозами, взятые в последние месяцы 2019 года".

"В итоге в биопсии 25-летней женщины, взятой 10 ноября, обнаружились участки РНК вируса. У нее не было никаких других симптомов, сказала, по данным La Repubblica, пациентка, когда с ней связались еще раз. Раздражение кожи прошло через пять месяцев. Серологический тест показал в июне 2020 года наличие у нее антител к коронавирусу, пишут ученые в журнале British Journal of Dermatology", - говорится в статье.

"В первых сообщениях СМИ упоминался 55-летний мужчина из провинции Хубэй, который, как сообщалось, заразился уже в середине ноября 2019 года. Также упоминалась продавщица креветок с крупного рынка в Ухане. Но, согласно анализу итальянцев, их случай произошел раньше. Как пишет Миланский университет, "с учетом имеющихся международных данных" случай жительницы Милана "является первым доказательством заражения человека Sars-CoV-2", - передает Der Spiegel.