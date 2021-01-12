Смогут ли моря прокормить человечество после ядерной войны?

"В случае наступления ядерной зимы мировое производство продуктов питания резко сократится. Исследователи изучили, насколько это затронет рыболовство", - пишет австрийское издание Der Standard.

"В настоящий момент обладателями ядерного оружия являются девять государств. По оценке Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия, вместе они располагают около 13,4 тыс. единиц ядерного оружия - абсолютно большинство из них принадлежит США и России. Около 4 тыс. единиц ядерного оружия готовы к использованию в любой момент, 1,8 тыс. из них могут достичь своих целей в течение нескольких минут", - говорится в статье.

"К каким катастрофическим последствиям может привести ядерная война, было изучено уже не раз. Известно, что они не ограничатся смертью, разрушением и радиацией в непосредственно пострадавших регионах. (...) Масштабное использование ядерного оружие приведет к выбросам в атмосферу Земли большого количества сажи, которая распределится по ней и заблокирует поступление на земной шар солнечного света. На многие годы снизится температура, уменьшится количество осадков, объемы сельскохозяйственного производства резко сократятся".

"Но насколько пострадают от ядерной зимы моря? Сможет ли человечество с помощью рыболовства компенсировать потерю продуктов питания и так пережить тяжелые годы? Этот вопрос изучили исследователи из команды Ким Шеррер из Барселонского автономного университета. Для своего исследования, опубликованного в научном журнале PNAS, они смоделировали шесть различных сценариев ядерной войны между США и Россией либо Индией и Пакистаном и оценили возможные последствия глобального похолодания для биомассы морей", - пишет издание.

"Как и стоило ожидать, в годы после ядерной войны рыбные ресурсы резко сократятся. При худшем сценарии, при тотальной ядерной войне между США и Россией с тысячами атомных взрывов, они могут сократиться на 30%. При локальной войне между Индией и Пакистаном, в которой будет использоваться "лишь" несколько сотен единиц ядерного оружия, рыбные ресурсы сократятся минимум на 4%. Если позволит инфраструктура, мировые объемы рыболовства можно будет увеличить за короткий срок, чтобы восполнить нехватку сельскохозяйственных продуктов питания. Но в течение 1-2 лет после катастрофы потери рыболовства будут неизбежными. Поэтому можно будет компенсировать только очень малую часть сократившихся объемов сельскохозяйственного производства", - отмечает издание.

"Однако потери морской биомассы можно значительно смягчить, пишут авторы исследования: охрана морей и устойчивые меры против чрезмерного вылова рыбы за годы до ядерной войны дадут совсем другой результат. Таким образом с помощью рыбы можно будет заменить около 40% потребности в белке, которая сегодня покрывается мясным производством". Устойчивое рыболовство, по мнению ученых, поможет смягчить глобальные продовольственные кризисы, передает Der Standard.