Александр Залдостанов: "Толерантность - это для идиотов"

Немецкий таблоид Bild встретился в Москве с лидером байкеров "Ночные волки", другом российского президента и большим энтузиастом аннексии Крыма Александром Залдостановым и взял у него интервью. "Честно говоря, нет толка встречаться с такими, как вы", - заявил Залдостанов в начале встречи, имея в виду всех западных журналистов.

У этого человека, больше известного по прозвищу Хирург, довольно грубые взгляды, и многие в России прислушиваются к нему. Хирурга считают "иконой российского патриотизма", некоторые говорят, что ему симпатизирует даже больше россиян, чем Путину.

Залдостанов произносит то, что многие в России любят и хотят слышать, пишет журналистка. В частности, в ходе беседы он назвал США "дерьмом", канцлера Германии Ангелу Меркель - "всего лишь марионеткой", уехавших в эмиграцию русских - "предателями", а толерантность - "штукой для идиотов". "Демократия -дьявольская вещь. У вас в Германии уже, должно быть, чувствуется запах серы из ада", - заявил байкер.

Также он прокомментировал убийство российского оппозиционера Немцова и задержание активиста Навального. "У нас здесь есть определенные законы, а тот, кто их не придерживается, сразу ощущают это на себе", - сказал Залдостанов.

Между тем раньше Залдостанов был совершенно другим: в середине 1980-х, влюбившись, он уехал в Западный Берлин, работал вышибалой в гей-клубе и слушал американскую рок-музыку, говорится в публикации.

В настоящее время Залдостанов мечтает о теократии в России и союзе между Германией и Россией. "У нас много общего. Вы (немцы) должны отделиться от американцев, этого бича человечества. Мы могли бы, да и должны взять власть в свои руки", - заявил Хирург.