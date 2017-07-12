Российская женщина-адвокат, встретившаяся с Трампом-младшим, увидела, что налоговое расследование чревато скандалом для Клинтон

"Дональда Трампа-младшего приманили предложением российских правительственных документов, которые повредили бы президентской кампании Хиллари Клинтон. Однако русская, с которой он встретился через несколько дней, разыскивала информацию, которую едва ли назовешь бомбой", - сообщают корреспонденты Bloomberg Politics Дэвид Коченевский, Грегг Фаррелл, Питер Робинсон и Боб Ван-Ворис.

"Примерно в то же время, когда состоялась встреча Трампа-мл. с российским адвокатом Наталией Весельницкой, она пыталась вдохнуть новую политическую жизнь в потрепанный международный скандал, по данным одного человека, осведомленного о ее работе. Как сообщил этот источник, она сосредоточила усилия на управляющем хеджевым фондом Уильяме Браудере - предмете ее презрения и главном герое фильма, который она продвигала, - а также на компании Ziff Brothers Investments LLC, инвестировавшей в Браудера", - говорится в статье.

"Российские прокуроры объявили, что открывают новые линии расследования деятельности этих инвесторов. Весельницкая увидела, что расследуемые ими налоговые нарушения могут стать пятном на репутации Демократической партии США, потому что Браудер и как минимум один член богатой семьи Зифф вкладывались в Clinton Global Initiative, сообщил источник", - передают журналисты.

"Россия не выдвинула обвинений против Зиффов. В прошлом году Браудер назвал российское следствие политически мотивированным раздуванием старых обвинений. Семья Зиффов через пресс-секретаря отказалась дать комментарий. Весельницкая не ответила на просьбы о комментарии", - говорится в статье.

"Проявляя явный интерес к Браудеру и [его компании] Hermitage, Весельницкая подобрала нить 10-летней давности. Браудера, которого принуждали к большей прозрачности в российском финансовом секторе, вышвырнули из страны в 2005 году. Российские власти обвинили его и его адвоката Магнитского в уклонении от налогов - Браудера заочно, Магнитского посмертно. Браудера признали виновным в налоговом мошенничестве в 2013 году", - сообщают авторы.

"Браудер назвал эту материю "лежалыми обвинениями ФСБ", заново пущенными в оборот 10 лет спустя. Он добавил, что Весельницкая хорошо известна своим сопротивлением "Закону Магнитского" и что у нее и "ее российских покровителей, возможно, было несколько морковок, которыми они пытались махать под носом Трампов", - передает издание.