12 июля 2017 г. Чарльз Листер | The Daily Beast Русские околпачили Трампа в Сирии. Главным победителем оказывается Иран Свою статью в The Daily Beast американский эксперт Чарльз Листер начинает с изложения "ключевых принципов, на которых стоит новый курс администрации Трампа в Сирии". По мнению автора, они таковы: "США присутствуют в Сирии исключительно для борьбы с так называемым "Исламским государством"* (широко известным как ИГИЛ*) и не стоят на позиции прямого оспаривания легитимности режима Башара Асада, несмотря на его многочисленные преступления. В то же время признано, что Россия вложила крупные ресурсы в Сирию, и предложенное ею создание "зон деэскалации" - лучший путь к стабилизации". Листер комментирует: "Хотя по соображениям гуманности деэскалация как таковая весьма желательна, США обеспечивают дипломатическое прикрытие тому, что во всех смыслах является главным стратегическим механизмом России, призванным методически гарантировать победу Асада через избирательное замораживание фронтов, дабы высвободить проправительственные силы для войны в других местах". Автор считает: "Признав ограниченность наших целей в Сирии, США фактически признают свое поражение перед лицом России и Ирана". Главной проблемой стратегии США в Сирии автор называет "краткосрочность" и перечисляет основные недостатки такого подхода. 1. "Ограничивая свои действия сферой контртеррористической деятельности, США по-прежнему поступают нелогично - стараются устранить симптом кризиса, позволяя, чтобы его коренная причина (режим Асада) сохранялась. Экстремизм никогда не бывает первопричиной нестабильности - нет, он подпитывается уже сложившимися условиями, которые придают убедительность его радикальной концепции", - говорится в статье. Автор предостерегает: "Аль-Каида"* глубоко пустила корни в антиасадовском движении, соединив свою судьбу с судьбой местной революции. По этому критерию согласие США на сохранение власти Асада и, следовательно, на победу России и Ирана, вероятно, побудит "Аль-Каиду"* осмелеть больше всех". 2. "США, по-видимому, не намерены вкладывать ресурсы в меры по долгосрочной стабилизации территорий, отвоеванных у ИГИЛ*", - пишет автор. Высокопоставленные сотрудники администрации США заявляли, что Вашингтон ожидает, что режим Асада в итоге восстановит свое влияние в районах, контролируемых "Сирийскими демократическими силами". По мнению автора, это "противоречит всем морально-этическим ценностям, которые США должны отстаивать, и возымеет только один результат - укрепит почву для появления группировок типа ИГИЛ*". 3. "Помимо борьбы с "Исламским государством"*, США, видимо, намерены - публично или непублично - поддержать российскую инициативу зон деэскалации в Сирии", - продолжает Листер. "Возможно, Россия искренне хочет добиться спокойствия в определенных районах, но она это делает только ради укрепления позиций Асада. Более того, по-прежнему ничто не доказывает, что у Москвы есть нужные рычаги, позволяющие контролировать поведение Асада и, что еще важнее, Ирана", - говорится в статье. 4. "Ограниченная контртеррористическая стратегия в сочетании с молчаливым признанием победы Асада означает, что крупную стратегическую победу одержал Иран. В последние несколько лет КСИР эксплуатировал нестабильность, чтобы создать на Ближнем Востоке крупную и замысловатую сеть шиитских военизированных группировок", - пишет автор. По его мнению, Иран давно намерен "подорвать американское влияние на Ближнем Востоке и стать острой угрозой для Израиля". "Верно, что США не заинтересованы в насильственной смене режима в Сирии, но в стабильности они заинтересованы", - пишет автор. По его мнению, "удерживание и стабилизация территорий [в Сирии], защита их и их жителей от экстремизма или других форм агрессии, поощрение среды, где можно наладить промежуточное восстановление разрушенного и работу местной администрации, помогут создать реалии, которые будут альтернативой для режима Асада". "США должны срочно перейти к более долгосрочному взгляду на Сирию, который основывался бы на преемственной и искренней верности идее урегулирования через переговоры с максимально возможным участием оппозиции", - говорится в статье. *"Исламское государство" (ИГИЛ), "Аль-Каида" - террористические организации, запрещенные в РФ. Источник: The Daily Beast