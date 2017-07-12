Из России продолжают уезжать

"Отток капитала и людей из России не прекращается", - пишет постоянный автор Frankfurter Allgemeine Керстин Хольм. "В то время как верные Кремлю СМИ сообщают о стабильных рейтингах в 80% у президента Путина, государственный ВЦИОМ выяснил, что порядка 10% россиян хотят уехать из своей страны, а среди молодежи этот показатель - почти 25%", - говорится в статье.

"Тот факт, что такое большое число выпускников российских вузов желает инвестировать полученные знания в карьеру на Западе, сильно беспокоит Русский академический фонд (РАФ). Главу фонда Романа Путина, племянника президента (двоюродного племянника. - Прим. ред.), волнует молодое поколение технической интеллигенции. По этой причине фонд Романа Путина обратился к министру обороны Сергею Шойгу с предложением давать выпускникам технических вузов, которые имеют лучшие оценки или же работают в стратегически важных компаниях, в том числе оборонного сектора, отсрочку от службы в армии и тем самым ограничивать их выезд за границу", - пишет автор.

Из России, как говорится далее, "эмигрируют и умудренные критики системы, которые на самом деле хотели остаться в России, надеясь хоть как-то ее изменить". Как раз такой случай - военный журналист и писатель Аркадий Бабченко, принимавший участие в чеченских кампаниях 1990-х. Бабченко профессионально и без иллюзий писал о причинах и реальности российской оккупации Восточной Украины и хотел "остаться верным своей миссии до конца". Однако несколько недель тому назад он написал в соцсетях, что рассматривает предложение работать в "свободной Европе", где его дочь могла бы учиться в школе, в которой не занимаются промывкой мозгов, передает Хольм.

Решение было принято весной после того, как Бабченко в связи с крушением самолета с ансамблем имени Александрова заявил, что "ему не жалко погибших, которые служили для Путина чем-то вроде инструмента для его интервенционной войны". После этого Бабченко стал получать угрозы и переехал в Прагу, сообщает журналист.