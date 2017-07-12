Секретные подробности договоренности Трампа и Путина о сирийском перемирии касаются марионеточных сил Ирана

В минувшее воскресенье вступило в силу соглашение между Россией и США о перемирии на юго-западе Сирии. Оно "предполагает недопущение иностранных бойцов, которых поддерживает Иран, на стратегическую полосу сирийской территории вблизи границ с Израилем и Иорданией", утверждает журнал Foreign Policy, ссылаясь на три неназванных "источника в дипломатических кругах". Лишь немногочисленные подробности соглашения преданы огласке, напоминают журналисты Колум Линч, Робби Греймер, Дэн Де Люс и Пол Маклири.

Издание утверждает: "Задача пакта - учесть требования Израиля и Иордании (последняя тоже является стороной соглашения) не допускать иранские силы и их марионеточные формирования, в том числе "Хизбаллах", в местность вблизи Голанских высот (занятых Израилем и отделяющих Сирию от Израиля), а также к иорданской границе".

Отставные американские дипломаты и наблюдатели сомневаются, что соглашение выполнимо.

"Возьмется ли Россия указывать Ирану, что он должен делать?" - говорит отставной дипломат Джеральд Фейерстайн. По его мнению, без участия Ирана мирное соглашение не устоит. Фейерстайн полагает: иранская позиция намного ближе, чем российская, к взглядам Асада на дальнейшее развитие ситуации, а влияние Ирана в Сирии намного сильнее. "Именно иранцы и их марионеточные силы в основном воюют на сирийской территории", - поясняет он в интервью журналу.

Издание утверждает: "Российской стороне с мая этого года не удается убедить ни нерегулярные формирования, которые поддерживает Иран, ни сирийский режим уважать "зону деконфликтизации", которую американское командование объявило в районе аванпоста США на юго-востоке Сирии". Авторы поясняют, что речь идет об окрестностях базы Танф.

"Почему мы должны верить, что при текущем перемирии будет по-другому?" - задает риторический вопрос неназванный сотрудник Конгресса США.

Правда, эксперт Эндрю Тейблер (Washington Institute for Near East Policy) полагает: юго-запад Сирии - самое подходящее место для пробного сотрудничества между США и Россией, поскольку обстановка там относительно спокойная, а Вашингтон по-прежнему имеет влияние на обученные им оппозиционные группировки, воюющие с Асадом.

Соглашение "призывает превратить юг Сирии ниже Кунейтры и Сувайды в зону, куда не допускаются бойцы "несирийского происхождения", в том числе иранские военные, их марионеточные силы, а также боевики, связанные с "Аль-Каидой"* и "Исламским государством"* (они присутствуют в этом районе в ограниченном масштабе)", - говорится в статье.

Соглашение призывает сохранить существующие органы управления и безопасности в районах, подконтрольных оппозиции на юго-западе Сирии. "Это условие призвано удержать сирийские правительственные силы от восстановления контроля над территориями в этой местности. Но некоторые наблюдатели говорят, что это также может придать перманентный характер фактическому разделу Южной Сирии", - отмечает издание.

Авторы пишут: "Один чиновник Госдепартамента сообщил нашему журналу, что США и Россия все еще пытаются проработать детали соглашения, "в том числе способы мониторинга прекращения огня, правила, которые будут действовать в юго-западной зоне деэскалации, и вопрос о присутствии наблюдателей"".

Соглашение призывает упрочить сотрудничество между Россией и США в ходе борьбы с террористами в Сирии. Оно также знаменует, что попытки договориться о прекращении огня, предпринимаемые на переговорах в Астане вместе с Ираном и Турцией, застопорились, говорится в статье.

"Подозреваю, что после унизительной неудачи в Астане Путину понадобился "успех", чтобы объявить о нем и отвлечь внимание от краха в Астане", - заметил один источник в дипломатических кругах.

Издание также приводит слова неназванного офицера американской армии. Он подтвердил журналу, что у Пентагона и Центрального командования США очень мало информации о российско-американском соглашении, касающемся перемирия.

"Мы определенно будем соблюдать перемирие", - сказал офицер, добавив, что американские военные пока не решили, будут ли они патрулировать небо ради принуждения к выполнению соглашений.

По словам офицера, более вероятный вариант - договоренность о "дистанцированном" мониторинге, согласно которой американские и российские военные будут вместе дежурить в планируемом центре мониторинга в Аммане.

"Мы будем действовать по принципу: если иранская и сирийская сторона захотят получать информацию, то во всех случаях посредниками будут русские", - сообщил офицер.

*"Исламское государство" (ИГИЛ), "Аль-Каида" - террористические организации, запрещенные в РФ.