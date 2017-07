12 июля 2017 г. Патрик Уинтур | The Guardian Королевская чета Испании посетит с государственным визитом Великобританию: вопросы, связанные с "Брекзитом", неизбежны "Король и королева Испании в среду прибыли в Великобританию с официальным визитом, в ходе которого две королевские семьи постараются затушевать назревающие противоречия по ряду вопросов после "Брекзита", - пишет The Guardian. Трехдневный визит короля Фелипе VI и королевы Летиции в Великобританию является первым с 1986 года и был согласован еще до референдума по "Брекзиту", отмечает корреспондент Патрик Уинтур. "Утверждается, что переговоры о том, какие права после "Брекзита" будут иметь 300 тыс. граждан Великобритании в Испании и испанских граждан в Великобритании, включая 3 тыс. ученых, работающих в сфере высшего образования, проводятся на уровне ЕС в Брюсселе, и, следовательно, нет необходимости поднимать их во всех подробностях во время государственного визита. Но спор вокруг Гибралтара, препятствие в англо-испанских отношениях, еще более осложненное "Брекзитом", будет неизбежным", - говорится в статье. Посол Великобритании в Испании Саймон Мэнли заявил накануне визита: "Мы не собираемся обсуждать решение, которое противоречит интересам жителей Гибралтара. Наша позиция предельно ясна. Важно обсудить общие практические вопросы и интересы". По его словам, приоритетом является защита рабочих прав примерно 7 тыс. испанцев, которые ежедневно пересекают границу, следуя на работу в Гибралтар. "Испанское правительство настаивает на том, что оно не прекратит работу по более масштабному соглашению по Гибралтару и после "Брекзита". Оно рассматривает его, в первую очередь, как двустороннюю проблему, но и как разменную карту на переговорах", - говорится в статье. Во время визита испанских монархов "правительство Великобритании не захочет оказаться вовлеченным в вопрос о референдуме по независимости Каталонии, который состоится в октябре", отмечает корреспондент. Правительство Каталонии настоятельно призывает Мадрид следовать примеру британского правительства, которое предоставило Шотландии право официального и обязательного референдума по поводу выхода. Источник: The Guardian