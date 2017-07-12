Генпрокурор РФ лоббировал отмену "Закона Магнитского" в обмен на компромат на Клинтон?

Англоязычные СМИ пишут со ссылкой на источники о возможной связи адвоката Натальи Весельницкой с Генпрокуратурой РФ. Юрий Чайка, как подозревают журналисты, добивался отмены "Закона Магнитского" в обмен на информацию, дискредитирующую соперницу Трампа.

Переписка старшего сына президента, опубликованная во вторник, позволяет предположить, что, возможно, генеральный прокурор России предпринял попытку повлиять на кампанию Трампа, пишут журналисты The Wall Street Journal Пол Сонн, Алан Куллисон и Бретт Форрест.

В июне 2016 года Дональд Трамп-младший получил электронное письмо от британского журналиста, в котором говорилось, что российский "королевский обвинитель" (crown prosecutor) предложил "предоставить предвыборному штабу Трампа некоторые официальные документы и информацию, изобличающие Хиллари и ее отношения с Россией, которые могут быть очень полезны для вашего отца".

В России нет "королевского обвинителя", поясняет издание, это британский термин, но имеется эквивалент: Генеральная прокуратура, и сейчас ее возглавляет Юрий Чайка.

Дональд Трамп-младший заявил, что информация о Хиллари Клинтон была предложена, но она не представляла особой ценности. Вместо этого, по его словам, он оказался на бесполезной встрече с российским адвокатом Натальей Весельницкой, лоббирующей отмену "Закона Магнитского".

Одновременно российская прокуратура призывала американских официальных лиц отменить этот закон, накладывающий санкции на некоторых соратников Чайки, говорится в статье.

Для Чайки кампания против главного сторонника "Закона Магнитского" Уильяма Браудера, казалось, носила личный характер, продолжают авторы. "Он публично обвинил главу инвестиционного фонда Hermitage в 2015 году в сотрудничестве со службами безопасности США с целью создать документальный фильм, в котором сообщалось о коррупционных обвинениях против семьи Чайки", - говорится в статье.

Когда российский оппозиционный активист выпустил этот фильм, на защиту прокурора бросился один известный человек - Арас Агаларов, российский бизнесмен азербайджанского происхождения, который в 2013 году в Москве совместно с будущим президентом Трампом организовывал конкурс "Мисс Вселенная", отмечает издание.

"Переписка, опубликованная во вторник Дональдом Трампом-младшим, предполагает, что Чайка, возможно, пытался повлиять на кампанию Трампа через Агаларова, который вместе со своим сыном, поп-звездой Эмином, завязал отношения с семьей Трампа во время конкурса 2013 года", - говорится в статье.

Роб Голдстоун, британский журналист, отправивший письмо 3 июня 2016 года Дональду Трампу-младшему, работал на Агаларовых, сообщают журналисты. Голдстоун не упомянул Чайку по имени, но сказал, что Агаларов-старший встретился с "российским королевским обвинителем", который предложил предоставить штабу Трампа дискредитирующую информацию о Хиллари Клинтон.

"Встреча, организованная через Агаларовых, была не первым случаем, когда Чайка пытался повлиять на американских чиновников в отношении "Закона Магнитского", - отмечает издание.

Авторы пишут со ссылкой на осведомленные источники, что аналогичные предложения поступали члену Палаты представителей Дане Рорабахеру во время его официального визита в Москву в апреле 2016 года. В обмен на отмену "Закона Магнитского" конгрессменам предлагалась отмена запрета на усыновление российских детей американцами.

Женщина-адвокат из России, которая встретилась с сыном президента Трампа, имела тесные связи с Генеральной прокуратурой России, сообщает британская The Times.

Во время ее встречи с Дональдом Трампом-младшим в Нью-Йорке Наталья Весельницкая возглавляла кампанию в США по отмене или дискредитации закона, имеющего целью наказать российских нарушителей прав человека, пишет автор статьи Том Парфитт. Она представляла интересы Дениса Кацыва, предпринимателя и сына Петра Кацыва, вице-президента государственной компании РЖД, говорится в статье.

Группа компаний под названием Prevezon Holdings, принадлежащая Денису Кацыву, в мае выплатила почти 6 млн долларов, чтобы урегулировать административные обвинения США в том, что она отмывала деньги, полученные в результате налогового мошенничества на 230 млн долларов. Это мошенничество, к которому оказались причастными полицейские и налоговые чиновники, было раскрыто Сергеем Магнитским, напоминает журналист.

"Не существует данных в пользу того, что она связана со службами безопасности, - сказал изданию осведомленный источник. - Но во время судебного разбирательства было широко известно, что она поддерживала тесные связи с ведомством Чайки и регулярно общалась с сотрудниками".