12 июля 2017 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня В мире Трампа и Трампа-мл. этика - для слабаков СМИ негодуют по поводу встречи Дональда Трампа-младшего во время президентской гонки с российским адвокатом Весельницкой. NYT считает, что предложение от ее лица компромата на Клинтон было поводом для обращения штаба Трампа в ФБР. The Washington Post полагает, что история о российском вмешательстве в выборы - "уже не дым, а огонь". The Guardian усматривает повод для импичмента. 3 июня 2016 года Трамп-младший получил электронное письмо от Роба Голдстоуна, бывшего репортера британских таблоидов и музыкального продюсера, в котором говорилось, что "адвокат российского правительства" Наталья Весельницкая предлагает штабу Трампа-старшего информацию и ряд официальных документов, которые могут повредить Хиллари Клинтон и были бы "очень полезны" кандидату в президенты от Республиканской партии, сообщает редакция The New York Times в статье "Дональд Трамп-мл. связался с Россией". "Очевидно, это информация очень высокого уровня и секретная, но это часть поддержки, оказываемой Трампу Россией и ее правительством", - значилось в этом письме. "Тут любой хотя бы наполовину компетентный и этичный предвыборный штаб обратился бы в ФБР, - утверждают журналисты. - Именно так поступил штаб Гора в 2000 году, когда загадочным образом получил конфиденциальные материалы по дебатам, принадлежащие штабу Буша". Но "в мире президента Трампа этика - для слабаков", комментирует редакция. Трамп-младший ответил Голдстоуну: "Если все так и есть, как вы пишете, мне это очень нравится, особенно ближе к концу лета", - видимо, имелось в виду, что тогда урон будет больше. В статье "Дональд Трамп-мл. и культура нечестности" редакция The New York Times отмечает, что встреча Трампа-мл. с Весельницкой, на которой присутствовали Пол Манафорт и Джаред Кушнер, представляет очевидный интерес для спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего возможное соучастие штаба Трампа в попытке России повлиять на выборы в США. Журналисты уделили внимание двум "неуклюжим заявлениям" Трампа-младшего в эти выходные. В субботу от заявил, что темой его встречи с адвокатом Наталией Весельницкой была проблема усыновления российских детей американцами. В воскресенье, после выхода статьи, в которой со ссылкой на авторитетные источники сообщалось, что Весельницкая обещала штабу Трампа вредящую Клинтон информацию, он сказал, что предложенные ею сведения оказались бесполезными и только послужили предлогом для разговора об усыновлении. "Это заявление Дональда Трампа-мл. с первого взгляда кажется ясным, хотя, возможно, непреднамеренным признанием в том, что он шел на встречу, ожидая вредной [для Клинтон] информации, и этот эпизод явно должен заинтересовать Мюллера. Как и опубликованный в понедельник вечером The New York Times репортаж о том, что сын президента получил письмо, в котором говорилось, что информация Весельницкой получена из Москвы. Однако его изменчивые заявления лишний раз показывают, насколько свободно его отец с соратниками искажают правду. Всего за шесть месяцев президент Трамп побил рекорд нечестности - от случайного искажения информации до неприкрытой лжи; это беспрецедентно для современной истории президентства. Равно обескураживает и готовность его команды разделить его лживость", - говорится в статье. Редакция The Washington Post в статье "История о российском вмешательстве - больше не дым, а огонь" уверяет, что "теперь сомнений не осталось". "Взаимодействия Дональда Трампа-мл. с русскими во время прошлогодней предвыборной кампании были ненормальными и настораживающими, - пишет издание. - Обличающая цепочка электронных писем лишила эту администрацию возможности прибегать к своему хлипкому крайнему аргументу - что вся эта история не более чем "фальшивая новость". "Даже если на той встрече [с Весельницкой] штаб Трампа не получил порцию грязи, чтобы запачкать Клинтон, русские могли бы использовать эту цепочку электронных писем и последующую встречу как рычаг давления на Трампа и Кушнера, являющегося сейчас главным советником в Белом доме. Энтузиазм Трампа-мл. также мог сигнализировать Кремлю, что штаб Трампа приветствует кремлевское вмешательство в выборы. И русские запустили хакерскую кампанию против Клинтон", - говорится в статье. Редакция The Guardian в материале "Взгляд The Guardian на Трампа и Россию: положение отца и сына ухудшилось" отмечает: "Многие сейчас спрашивают, являются ли эти электронные письма дымящимся дулом. Вопрос в том, кто использует данные улики. Компетенция специального прокурора Роберта Мюллера шире личной роли президента. Он может рассмотреть его кампанию и российское вмешательство в более общем виде. Однако его расследование, вероятно, займет еще год или около того. И есть возможность, что Трамп выведет его из игры, как уволил директора ФБР Джеймса Коми". Обсуждая вариант с импичментом, издание пишет: "Политические препятствия к нему существенны ввиду весомого республиканского большинства в обеих палатах. Республиканская партия знает, что президент - позорный и токсичный. Однако до выборов в Конгресс осталось меньше 18 месяцев, и лидер большинства Митч Макконнелл со спикером Полом Райаном все еще держатся за своего человека, ставя политическое самосохранение выше интересов партии или страны. Многие из рядовых сторонников Трампа остаются поразительно безучастными. Его постоянные жалобы на фальшивые новости, возможно, оказались эффективными - затуманили картину в достаточной степени, чтобы скрыть факты. И все-таки медленно и неизбежно он застревает между провальным корыстным флиртом с безжалостным российским лидером и готовностью правовой системы США и их свободной прессы расследовать факты. Со временем туман развеется", - резюмируют журналисты. "Во вторник Наталья Весельницкая эмоционально заявила в интервью The Washington Post, что никто не поручал ей беседовать с Дональдом Трампом-младшим, Джаредом Кушнером и Полом Манафортом в июне 2016 года - при встрече, которую разрекламировали Трампу как способ получить от российского правительства потенциальную компрометирующую информацию о Хиллари Клинтон", - пишет журналист Дэвид Филипов, ссылаясь также на электронные письма, опубликованные Трампом-младшим. Издание публикует "отредактированную стенограмму ее интервью, которое было взято на русском языке" (формулировка автора). "Это просто ерунда. Вы не знаете, что делать с вашим Трампом, вот вы и выдумываете истории", - заявила Весельницкая. "У меня не было поручения от Кремля, никаких приказов правительства не было", - сказала она. Автор сообщает: "Затем она горько пожаловалась на американский "Закон Магнитского", согласно которому наложены санкции на некоторых российских официальных лиц, в том числе на одного из ее клиентов - Дениса Кацыва". Весельницкая заявила, говоря о Трампе-младшем: "Я пришла к нему как к человеку, имеющему поддержку в Республиканской партии (...). Я далека от политики. Я ходила к нему, я ходила в еврейскую общину, потому что мой клиент еврей, я сказала: пожалуйста, вовлеките в это ваш Конгресс, поговорите с вашими конгрессменами [об отмене "Закона Магнитского"]". "Я не представляю правительство. Я частное лицо", - подчеркнула Весельницкая. The Washington Post публикует фотографию, на которой Наталья Весельницкая, юрист из России, встречавшаяся с Дональдом Трампом-младшим и другими представителями команды его отца в Trump Tower на Манхэттене 9 июня 2016 года, сидит несколькими днями позже в первом ряду в комитете Палаты представителей по международным отношениям, где свидетели обсуждают американские санкции против ее страны. На протяжении недели Весельницкая побывала на нескольких мероприятиях в Нью-Йорке и Вашингтоне, упоминаемых в связи с расследованием возможного сговора избирательного штаба Дональда Трампа с Россией, пишут журналисты. "Роль Весельницкой ставит вопросы о том, насколько она близка к Кремлю и почему кампания Трампа, отрицающая сговор с Москвой, согласилась на встречу с женщиной, которую представили как юриста российского правительства, способного предоставить информацию, губительную для Клинтон", - говорится в статье. Весельницкая сказала в интервью The Washington Post во вторник, что она не связана с Кремлем. История о том, как она оказалась на встрече, восходит к ее роли адвоката, представляющего интересы компании Prevezon Holdings, у которой российские владельцы. В Нью-Йорке в июне 2016 года она представляла Prevezon, против которой было возбуждено дело о легализации в США денежных средств, полученных в России незаконным путем. Расследование проводилось в связи с выполнением американского "Закона Магнитского" от 2012 года. Защищая интересы Prevezon, Весельницкая также стала убежденным сторонником снятия экономических санкций США против России. Трамп-младший сообщил, что Весельницкая не обладала информацией о Клинтон и говорила на встрече о своих возражениях против "Закона Магнитского", передает издание. "Мы сидели и говорили друг с другом несколько минут, и было ясно, что мы говорим о разных вещах", - сказала Весельницкая в интервью The Washington Post в Москве во вторник. Она также опровергла утверждения, что она является правительственным юристом. Она сказала изданию, что некогда работала в прокуратуре региона, который окружает, но не включает в себя Москву. "Областной прокурор - это не Кремль", - пояснила она. Представитель Кремля также заявил, что Весельницкая не общалась с командой Трампа от лица Кремля и что "мы не знаем, кто она".